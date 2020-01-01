Дата и место
15 марта
воскресенье
Отменен. Сказка для малышей «Шоу клоунов»2026-03-15T11:00:00.000+02:00
О событии
Театр детских праздников Невеличка представляет: Радостная сказка для малышей «Шоу клоунов»
Весёлые клоуны Прыг и Плюх изобрели волшебный фургончик, исполняющий самые заветные желания, но иногда он выходит из-под контроля начинающих фокусников и предлагает совсем не то, что от него хотели. Из-за этого возникают смешные ситуации, которые приходится решать на ходу. И тут, конечно, не обойтись без помощи юных зрителей.
Доброй традиции спектаклях театра Невеличка всегда присутствуют весёлые интерактивные вставки и познавательные моменты. Побывав на нашем представлении, дети знакомятся со всеми разновидностями медведей, узнают, чем они питаются и где обитают.
Яркий финал — дискотека серебряным конфетти
Возрастная категория: 3-7 лет
Место проведения: Эстрадный центр «Амбер блюз» (улица А.Невского, 10. Напротив королевского дворика, третий этаж)
Сменная обувь обязательно и взрослым и детям
Цена билета 500 рублей. Необходимо приобретать билет на взрослого и на ребёнка. Рассадка свободная.