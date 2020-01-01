Театр
Отменен. Сказка для малышей «Шоу клоунов»

0+

Дата и место

15 марта
воскресенье
11:00
Эстрадный центр «Amber Blues»

О событии

Театр детских праздников Невеличка представляет: Радостная сказка для малышей «Шоу клоунов»

Весёлые клоуны Прыг и Плюх изобрели волшебный фургончик, исполняющий самые заветные желания, но иногда он выходит из-под контроля начинающих фокусников и предлагает совсем не то, что от него хотели. Из-за этого возникают смешные ситуации, которые приходится решать на ходу. И тут, конечно, не обойтись без помощи юных зрителей.

Доброй традиции спектаклях театра Невеличка всегда присутствуют весёлые интерактивные вставки и познавательные моменты. Побывав на нашем представлении, дети знакомятся со всеми разновидностями медведей, узнают, чем они питаются и где обитают.

Яркий финал — дискотека серебряным конфетти

Возрастная категория: 3-7 лет 

Место проведения: Эстрадный центр «Амбер блюз» (улица А.Невского, 10. Напротив королевского дворика, третий этаж) 

Сменная обувь обязательно и взрослым и детям

Цена билета 500 рублей. Необходимо приобретать билет на взрослого и на ребёнка. Рассадка свободная. 