«Всё началось с карты»: калининградская фэнтези-писательница — о своём новом романе, магии и чтении классики

Фото из личного архива Лилиан О'Сень

Калининградская писательница Лилиан О'Сень представила поклонникам первую часть своей фэнтези-серии о «Мирах Элхэа». В дебютном романе речь идёт о юном принце, в теле которого поселилась сущность из Межреальности. Подробности писательница рассказала в интервью «Клопс».

— С чего началась история «Миров Элхэа»? — Наработки и первые наброски имелись очень давно. Всё началось с карты и династического древа. Сейчас, периодически доставая те записи, натыкаюсь на даты. Самая ранняя — 2008 год, до этого я просто не подписывала. На самом деле, мои первые сочинения начались с появлением в доме компьютера. Игр на нём не было, всё развлечение сводилось к изучению программ Word и Paint. И печатать было удобнее, чем писать от руки. Мне было, кажется, лет двенадцать. Но те заметки не сохранились. Со случайным вылетом Windows записи стёрлись. Тогда, наверное, и зародился Мир Элхэа. Со временем он становился только больше и подробнее. За всё время существования этого мира кто только в нём не жил… — Вселенная, в которой развивается ваша история, называется Элхэа. Что значит это слово? — Первое название этого мира — Эрхетерра. Но мне показалось, что это слишком просто, а еще немного зубодробительно в произношении. По мере развития самого мира и всей его истории название сменилось. На самом деле Элхэа — это имя Высшей Хранительницы, Демиурга этой вселенной, если быть точнее. Этот мир Элхэа получила в дар от истинного творца Вселенной — своего отца. Отсюда и название — мир Элхэа. Вот только обитатели самого Мира этого не знают, потому для них просто Элхэа.

Иллюстрации к роману «Высшие маги Элхэа: Древнее наследие». Художник: Юлия Жданова

— Как работает магия в «Мирах Элхэа»? Чем вы вдохновлялись, когда придумывали её? — Магия Мира как воздух, как потоки ветров, как вода, как частицы пыли. Она обволакивает весь мир, проникает в самые потаённые уголки, проявляясь ярче всего в природных стихиях: Огонь, Воздух, Вода, Земля. И маги разделяют её именно по стихиям. Сами Маги различаются не только по стихийной принадлежности, но и по уровню силы. От первого — самого слабого, до десятого — самого сильного, Архимага. Сильнее архимагов только Высшие маги. Поскольку сами обыватели мира не знают всех возможностей Высших магов, они считаются магами вне рангов. — Кто ваш любимый герой? — Я стараюсь не заводить любимчиков. Просто есть персонажи, которые требуют большего внимания, и те, с кем буквально очень сложно. Есть персонажи, от которых никак не избавиться, и те, с кем расставаться не хочется, но по сюжету необходимо. — Как вы придумали главный конфликт? — Придумала ли? Все конфликты и сюжеты давно известны, их в литературе ограниченное количество, различие лишь в сочетаниях и нюансах, в оформлении и подаче. И чего-то революционно нового я в жанр вряд ли привнесу. Впрочем, и задачи такой себе не ставлю. Я просто рассказываю историю. Сюжеты, которые придумала уже давно, просто не решалась доверить их компьютеру и бумаге.

— Если бы вы могли сделать по своим книгам фильм, игру или что-то подобное — что бы вы сделали? — Мне интересно, как выглядел бы мой мир в виде компьютерной игры. Всё-таки у нынешней индустрии игр для ПК и консолей просто невероятные возможности по визуализации. Получается почти игровое кино. Но в том-то и дело, что почти… — Есть ли современные фэнтези-писатели, которыми вы восхищаетесь? — Кем восхищаюсь? Сложный вопрос. Я активный потребитель литературы жанра фэнтези. Начиная с классики, «Властелина колец» и «Хроник Нарнии», заканчивая мало кому известными самиздатами на Author.Today. Кого-то конкретно рекомендовать? Читайте классику, любую, и обогащайте язык. — Сейчас «Миры Элхэа» — это дилогия. Сколько книг планируется в серии? — Скорее всего, в саге будет четыре части. И следующие два тома сейчас в активной проработке, правках и переписывании некоторых эпизодов. Когда закончу, не берусь сказать. Но, кроме основного цикла, ещё в разработке маленький сборник рассказов-легенд о древних временах Мира, о самой Элхэа, о происхождении иных народов, населяющих эту вселенную. И немного о том, что представляет из себя Хаос, окружающий упорядоченный Мир. И тут про сроки вообще не скажу – это процесс небыстрый.

— О чём будет вторая книга? — Речь идёт о вещах, происходивших задолго до событий, описанных в первой. Разница лет в тридцать приблизительно. Там больше действия, динамики, приключений. И главная сюжетная линия не ограничена одним главным персонажем: таких линий две и они периодически пересекаются. Первую книгу, которая называется «Высшие маги Элхэа: Древнее наследие», уже можно найти в магазинах. Вторая часть появится в книжных ближе к лету. Задать автору вопросы и следить за новинками можно в телеграм-канале и группе «ВКонтакте».