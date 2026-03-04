В калининградской Третьяковке рассказали, чем заменят выставку шедевров «Пять веков русского искусства»

Выставка «Пять веков русского искусства» в калининградском филиале Третьяковки будет гостить до конца марта, после этого в залах галереи разместят другие шедевры. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе учреждения.Апрель
В этом месяце развернётся выставка «Великие учителя. К 80-летию Калининградской области и 170-летию Третьяковской галереи». Она посвящена художникам-педагогам Константину Коровину, Юрию Пименову, Алексею Щусеву и другим. «Все они в XX веке обучили поколение мастеров, оказавшихся в самом западном советском регионе, и заложили основы калининградского искусства», — рассказали в галерее.
- Июнь
- Откроется выставка «Точка и линия», посвящённая искусству с начала XX до первой четверти XXI века. В экспозиции — скульптура, живопись и графика, инсталляции.
-
Сентябрь
- «Продолжением выставочного проекта «Пять веков русского искусства» станет выставка «Классика русского искусства из коллекции Третьяковской галереи». Экспозиция будет построена по хронологическому принципу и наглядно покажет, как менялись стили и направления, техники и сюжеты начиная с древнерусских икон и заканчивая серединой XX века», — рассказали в галерее.
- Ноябрь
- Осенью также презентуют выставку, приуроченную к юбилею Государственного академического Большого театра России. В основу экспозиции лягут живописные произведения из фондовой коллекции Третьяковской галереи, а также эскизы, костюмы, элементы декораций и бутафории из коллекции музея Большого театра.
Продолжатся концерты классической музыки Pianissimo, лекции с приглашением специалистов из Москвы, показы фильмов об искусстве.
