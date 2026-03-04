В калининградской Третьяковке рассказали, чем заменят выставку шедевров «Пять веков русского искусства»

Выставка «Пять веков русского искусства» в калининградском филиале Третьяковки будет гостить до конца марта, после этого в залах галереи разместят другие шедевры. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе учреждения.

В этом месяце развернётся выставка «Великие учителя. К 80-летию Калининградской области и 170-летию Третьяковской галереи». Она посвящена художникам-педагогам Константину Коровину, Юрию Пименову, Алексею Щусеву и другим. «Все они в XX веке обучили поколение мастеров, оказавшихся в самом западном советском регионе, и заложили основы калининградского искусства», — рассказали в галерее.