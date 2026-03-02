Зал поднялся в едином порыве: в Калининградской филармонии состоялся концерт «Защитникам Отечества посвящается»

Фото: Амирхан Сулейманов / Калининградская филармония

В последнюю неделю февраля в Калининградской филармонии состоялся концерт «Защитникам Отечества посвящается». Этот вечер стал воплощением благодарности за ратный подвиг всем бойцам, стоящим на страже мира и интересов страны, рассказали «Клопс» в филармонии. Трогательные песни, которые вошли в музыкальную программу, посвящённую Дню защитника Отечества, сопровождались кадрами из известных советских и российских фильмов. Зрители услышали с детства знакомые каждому мелодии: «В славном сорок пятом», «Вальс фронтовой медсестры», «Ты же выжил, солдат».

После каждого номера зал взрывался овациями. Но кульминацией вечера стало исполнение пронзительной композиции Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». «Весь зал поднялся просто в едином порыве. Люди пели вместе с артистами, не сдерживая эмоций», — рассказали в пресс-службе. Прозвучали и другие всенародно любимые песни: «Катюша», «Смуглянка», «Пора в путь-дорогу». В уютном зале филармонии люди разных поколений, связавшие жизнь с воинской службой и защитой Родины, чувствовали себя единым целым. На концерте побывали ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, их семьи, родные и близкие военнослужащих.

Кроме того, торжественный вечер ознаменовался вручением благодарственных писем артистам и солистам филармонии от депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя комитета по культуре Елены Григорьевны Драпеко. Награды за значительный вклад в просветительство и воспитание патриотизма, за поддержку участников СВО и сохранение исторической памяти получили лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова и Александр Дудницкий, лауреаты международных конкурсов Александр Иванников, Ксения Азарнина, Динара Сарсекеева и народный артист России Виктор Бобков.

