Девять концертов и гости из разных стран: в Калининградской филармонии стартует фестиваль «Музыкальная весна»

В Калининградской областной филармонии стартует фестиваль «Музыкальная весна»6+. В программе — девять концертов с участием молодых российских и зарубежных музыкантов. Подробности «Клопс» рассказали организаторы.
Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества будет проходить с 14 по 29 марта. В 2026 году он посвящён 80-летию образования Калининградской области.
В программе — девять концертов с участием российских и зарубежных артистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов.
«Музыкальная сборная России»
14 марта в 17:00
Это большой симфонический концерт, в котором примут участие солисты Санкт-Петербургского Дома музыки. Они выступят с Оркестром филармонии под управлением Елены Толкачёвой. Прозвучат Вокализ и «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова, а также Интродукция, тема и вариации для кларнета с оркестром Россини и Концерт для скрипки с оркестром Глазунова.
«Сказок волшебство»
15 марта в 12:00
Вокалисты в сопровождении органа, арфы, флейты, контрабаса и других инструментов исполнят фрагменты опер Мусоргского, Глинки, Чайковского и Римского-Корсакова. Самых юных слушателей ждёт встреча с Шамаханской царицей, Садко, Царевной-Лебедь, Снегурочкой, Индийским гостем и Солохой.
Отчётные концерты музыкальных школ
С 17 по 26 марта
Ребята из калининградских музыкальных школ и школ искусств Калининграда представят собственные программы.
- 17 марта в филармонии выступят воспитанники Детской музыкальной школы им. М. И. Глинки;
- 21 марта — ученики Детской музыкальной школы им. Э. Т. А. Гофмана;
- 26 марта на сцену выйдет театр «Лукоморье» ДШИ имени Чайковского с детским спектаклем.
Программа, посвящённая Году единства народов России
22 марта в 17:00
На сцену выйдут молодые звёзды Московской консерватории: Макарий Чирков (орган), Андрей Усков (фортепиано), Николай Агеев (кларнет), Дмитрий Бородаев (гитара) и юная калининградская скрипачка, студентка Московской консерватории Анастасия Жукова.
Концерт Юлиана Семёнова-Брайди
28 марта в 17:00
В Калининграде впервые выступит русско-французский пианист Юлиан Семёнов-Брайди, внук писателя Юлиана Семенова. Он представит программу «Шопен, Рахманинов. 12 мгновений весны».
Два гала-концерта
29 марта в 12:00 и 18:00
В полдень на сцене филармонии выступят профессора Московской консерватории и Академии имени Гнесиных — участники фестиваля «Балтийская Дюна». Вечером состоится гала-концерт «Вдохновение звёзд» с участием Камерного оркестра филармонии, приглашённого дирижёра Юрия Демидовича (Беларусь — Россия), а также солистов из Москвы и Японии: Анастасии Мищенко (сопрано), Хироко Иноуэ (орган) и Андрея Дёмина (труба).
Гости услышат музыку Моцарта и сочинения Валерия Кикты, которого по праву считают классиком отечественного органного искусства. А еще слушателей ждёт премьера концертной фантасмагории для скрипки с оркестром «В полночь», которую специально для этого концерта написал ученик профессора Кикты — композитор Борис Вишневский. Солист — 16-летний скрипач-виртуоз, победитель Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» Глеб Панов.
В фойе филармонии в дни фестиваля будет работать выставка детских работ «Калейдоскоп детского творчества».
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Росконцерта, а также регионального министерства по культуре и туризму. Партнёр — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике».