Девять концертов и гости из разных стран: в Калининградской филармонии стартует фестиваль «Музыкальная весна»

В Калининградской областной филармонии стартует фестиваль «Музыкальная весна»6+. В программе — девять концертов с участием молодых российских и зарубежных музыкантов. Подробности «Клопс» рассказали организаторы.

Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества будет проходить с 14 по 29 марта. В 2026 году он посвящён 80-летию образования Калининградской области.

«Музыкальная сборная России»

14 марта в 17:00

Это большой симфонический концерт, в котором примут участие солисты Санкт-Петербургского Дома музыки. Они выступят с Оркестром филармонии под управлением Елены Толкачёвой. Прозвучат Вокализ и «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова, а также Интродукция, тема и вариации для кларнета с оркестром Россини и Концерт для скрипки с оркестром Глазунова.