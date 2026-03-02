Статья

Девять концертов и гости из разных стран: в Калининградской филармонии стартует фестиваль «Музыкальная весна»

19:06
Автор:
Музыка Анонсы
Фото: Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова

В Калининградской областной филармонии стартует фестиваль «Музыкальная весна»6+. В программе — девять концертов с участием молодых российских и зарубежных музыкантов. Подробности «Клопс» рассказали организаторы.

Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества будет проходить с 14 по 29 марта. В 2026 году он посвящён 80-летию образования Калининградской области.

В программе — девять концертов с участием российских и зарубежных артистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

«Музыкальная сборная России»

14 марта в 17:00 

Это большой симфонический концерт, в котором примут участие солисты Санкт-Петербургского Дома музыки. Они выступят с Оркестром филармонии под управлением Елены Толкачёвой. Прозвучат Вокализ и «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова, а также Интродукция, тема и вариации для кларнета с оркестром Россини и Концерт для скрипки с оркестром Глазунова.

«Сказок волшебство»

15 марта в 12:00

Вокалисты в сопровождении органа, арфы, флейты, контрабаса и других инструментов исполнят фрагменты опер Мусоргского, Глинки, Чайковского и Римского-Корсакова. Самых юных слушателей ждёт встреча с Шамаханской царицей, Садко, Царевной-Лебедь, Снегурочкой, Индийским гостем и Солохой.

Отчётные концерты музыкальных школ

С 17 по 26 марта 

Ребята из калининградских музыкальных школ и школ искусств Калининграда представят собственные программы. 

  • 17 марта в филармонии выступят воспитанники Детской музыкальной школы им. М. И. Глинки;
  • 21 марта — ученики Детской музыкальной школы им. Э. Т. А. Гофмана;
  • 26 марта на сцену выйдет театр «Лукоморье» ДШИ имени Чайковского с детским спектаклем.
ДМШ имени Гофмана | Фото: Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова
Программа, посвящённая Году единства народов России

22 марта в 17:00

На сцену выйдут молодые звёзды Московской консерватории: Макарий Чирков (орган), Андрей Усков (фортепиано), Николай Агеев (кларнет), Дмитрий Бородаев (гитара) и юная калининградская скрипачка, студентка Московской консерватории Анастасия Жукова.

Концерт Юлиана Семёнова-Брайди

28 марта в 17:00

В Калининграде впервые выступит русско-французский пианист Юлиан Семёнов-Брайди, внук писателя Юлиана Семенова. Он представит программу «Шопен, Рахманинов. 12 мгновений весны».

Два гала-концерта

29 марта в 12:00 и 18:00

В полдень на сцене филармонии выступят профессора Московской консерватории и Академии имени Гнесиных — участники фестиваля «Балтийская Дюна». Вечером состоится гала-концерт «Вдохновение звёзд» с участием Камерного оркестра филармонии, приглашённого дирижёра Юрия Демидовича (Беларусь — Россия), а также солистов из Москвы и Японии: Анастасии Мищенко (сопрано), Хироко Иноуэ (орган) и Андрея Дёмина (труба).

Гости услышат музыку Моцарта и сочинения Валерия Кикты, которого по праву считают классиком отечественного органного искусства. А еще слушателей ждёт премьера концертной фантасмагории для скрипки с оркестром «В полночь», которую специально для этого концерта написал ученик профессора Кикты — композитор Борис Вишневский. Солист — 16-летний скрипач-виртуоз, победитель Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» Глеб Панов.

Юрий Демидович | Фото: Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова
В фойе филармонии в дни фестиваля будет работать выставка детских работ «Калейдоскоп детского творчества».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Росконцерта, а также регионального министерства по культуре и туризму. Партнёр — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике».

2 974