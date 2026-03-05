«Весенний музыкальный букет»: в историко-художественном музее прозвучат хиты советской и мировой эстрады

В Историко-художественном музее 8 марта пройдёт праздничный концерт «Весенний музыкальный букет» 6+ . О событии «Клопс» сообщили организаторы.

Информация об отмене концерта не соответствует действительности. Билеты можно приобрести повторно.

Историко-художественный музей приглашает на концерт, посвященный Международному женскому дню. Перед гостями выступит эстрадно-духовой оркестр Черняховской детской музыкальной школы под управлением Заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Фельдмана.

Прозвучат произведения самых разных жанров, от классики до рок-хитов. Зрители услышат знакомые: «Есть только миг» Александра Зацепина, вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги, Yesterday Пола Маккартни и Джона Леннона, «Прощание славянки» Василия Агапкина, «Звезда по имени Солнце» Виктора Цоя и другие мелодии.

Начало концерта в 15:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».