«Возвращаем исторический облик объекта»: как ремонтируют и когда откроют для посетителей форт №3 на Невского

Фото: администрация форта

В Калининграде продолжается восстановление форта №3, который расположен на улице Александра Невского. Уже намечена предварительная дата открытия — 1 августа. Подробности о будущем форта и ходе работ «Клопс» рассказала соучредитель проекта, отельер и ресторатор, экс-министр по туризму Калининградской области Марина Агеева. Работы уже вышли на тот этап, когда за строительными лесами начал просматриваться будущий отель. «Мы занимаемся не реконструкцией, а именно восстановлением третьего форта, — подчеркнула Марина Агеева. — И возвращаем исторический облик объекта, и приспосабливаем его под современные реалии и понятие о комфорте. Мы с вами живём в век искусственного интеллекта, а тогда не было даже элементарных удобств». Соучредитель проекта напомнила, что форт Король Фридрих III построили в 1879 году. Это самая большая крепость Калининграда. За всю историю здания у него никогда не было базовой инженерной инфраструктуры: водоснабжения, отопления, электричества, газа и канализации. «Всё это мы создали с нуля, не затронув при этом исторический облик здания», — подчеркнула Агеева.

Параллельно шла кропотливая работа по спасению подлинных элементов конструкции, например, оригинальной кирпичной кладки. «Тысячи кирпичей прошли пескоструйную очистку, — прокомментировала соучредитель проекта, — За десятилетия часть стен была буквально оплетена корнями деревьев — их аккуратно удалили». Получилось сохранить также входную группу, портал и колонны. Потолок центральной потерны очистили от многолетней копоти: пока форт стоял заброшенным, внутри нередко разводили костры и жгли покрышки. Восстановили новые владельцы и историческую дренажную систему, скрытую под слоем земли толщиной около 30 сантиметров. Рабочие нашли и очистили несколько колодцев — один из них достигает 15 метров в глубину и снабжён насосной системой и дубовой скважиной. «Также удалось откопать частично ушедшее в землю башенное укрепление — железобетонный элемент, изготовленный на заводах Круппа специально для фортов. Таких сохранилось около двухсот на территории Германии и её бывших земель. Мы привели укрепление в красивый вид для показа на экскурсиях», — рассказали в форте.

После открытия в форте №3 планируют разместить пятизвёздочный отель, ресторан, спа-зону, открытый и закрытый бассейны, а также выставочные пространства. Владельцы хотели бы запустить весь комплекс в один день, но окончательное решение будет зависеть от строительных, финансовых и логистических факторов. Не исключено, что объекты будут вводить поэтапно. В проекте остаётся и культурная составляющая. Все находки, сделанные в ходе работ, уже сохранены и включены в концепцию будущего музея. «Мы дважды подавали заявки на грант, чтобы создать своего рода «музей в музее», ведь сам форт уже является крупным музейным объектом, но получили отказ. Этим летом планируем подать заявку снова», — поделилась Агеева. Она подчеркнула, что владельцы сооружения считают сохранение объектов культурного наследия своей главной миссией и «относятся к ней максимально ответственно». Форт №3 — один из ключевых элементов кольцевой оборонительной системы Кёнигсберга. Он был построен в 1874-1879-х и стал первым завершённым фортом в составе «третьего вала» крепости. В 1894 году он получил имя Король Фридрих III — в честь прусского монарха. Сооружение представляет собой шестиугольное кирпичное укрепление с двухуровневыми казармами, лазаретом, складами, кухней и мастерскими. Оно окружено сухим рвом глубиной до 6 метров и шириной до 20. В годы Второй мировой войны форт стал оборонительным пунктом и был взят советскими войсками в апреле 1945 года. После войны сооружение использовалось как склад, а с 1990-х находилось в запустении. В 2007-м оно получило статус объекта культурного наследия регионального значения.