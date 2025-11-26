Концерты
Акмаль

Акмаль

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

2 августа
воскресенье
19:00
Янтарь-Холл

О событии

Акмаль — певец, автор-исполнитель своих хитов «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «Птицы», «Мир нам завидовал», «Ты мне покажи».

Клипы артиста ротируются на главных музыкальных каналах страны: МУЗ-ТВ, RU.TV, Музыка Первого, Russian Music Box и др., а треки ротируются на центральных радиостанциях России: Авторадио, Новое радио, Юмор ФМ и др.

Akmal« — участник самых известных телевизионных проектов. Среди них: «Маска 5»; «Голос. Дети — 5», «Голос. Уже не дети», «Битва Поколений» на МУЗ-ТВ «Конфетка» и многие другие.

Артист регулярно выступает на главных площадках страны: 

Государственный Кремлевский Дворец, LIVE Арена, VK Stadium, Парк Горького, ВДНХ и др.

На счету артиста многомиллионные стримы, а также важные для индустрии шоу-бизнеса награды:

  • Победитель премии Нового радио в номинации «Прорыв года»;
  • Победитель премии Жара 2024, «Связь поколений» Девочка, не прощай;
  • Победитель премии Муз-ТВ 2025 «Лучшее лирическое видео» Раневская.

Выступление Akmal« на проекте «Голос. Уже не дети» с песней «Раневская» вызвало резонанс в обществе и СМИ, а также получило многомиллионные охваты в социальных сетях.

Это событие в СМИ

От «Раневской» до «Из-за тебя»: AKMAL’ даст большой летний концерт в Светлогорске

От «Раневской» до «Из-за тебя»: AKMAL’ даст большой летний концерт в Светлогорске

Читать →