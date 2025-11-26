Дата и место
|
2 августа
воскресенье
|19:00
|
Янтарь-Холл
О событии
Акмаль — певец, автор-исполнитель своих хитов «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «Птицы», «Мир нам завидовал», «Ты мне покажи».
Клипы артиста ротируются на главных музыкальных каналах страны: МУЗ-ТВ, RU.TV, Музыка Первого, Russian Music Box и др., а треки ротируются на центральных радиостанциях России: Авторадио, Новое радио, Юмор ФМ и др.
Akmal« — участник самых известных телевизионных проектов. Среди них: «Маска 5»; «Голос. Дети — 5», «Голос. Уже не дети», «Битва Поколений» на МУЗ-ТВ «Конфетка» и многие другие.
Артист регулярно выступает на главных площадках страны:
Государственный Кремлевский Дворец, LIVE Арена, VK Stadium, Парк Горького, ВДНХ и др.
На счету артиста многомиллионные стримы, а также важные для индустрии шоу-бизнеса награды:
- Победитель премии Нового радио в номинации «Прорыв года»;
- Победитель премии Жара 2024, «Связь поколений» Девочка, не прощай;
- Победитель премии Муз-ТВ 2025 «Лучшее лирическое видео» Раневская.
Выступление Akmal« на проекте «Голос. Уже не дети» с песней «Раневская» вызвало резонанс в обществе и СМИ, а также получило многомиллионные охваты в социальных сетях.