В калининградском форте №5 отметили День защитника Отечества с реконструкторами и чаем из самовара (фото)

Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В понедельник, 23 февраля, на территории калининградского музея «Форт № 5» отпраздновали День защитника Отечества. В мероприятии приняли участие курсанты, реконструкторы, профессиональные историки и гости. Подробности — в материале «Клопс». Патриотическую программу «Дни мужества» в музее начали ещё 17 февраля, а большой праздник на территории форта стал её кульминацией. Все мероприятия, которые в этот день прошли в музее, объединены общей темой военной истории. Программа началась в 11:00. Традиционные красные гвоздики несли к стеле «Штурм» и Аллее Героев, которая расположена у стен форта.

После торжественной части стартовала работа интерактивных площадок. За них отвечали калининградские военно-исторические клубы и группы реконструкторов: 114-й пехотный Торжокский полк и клуб имени Героя Советского Союза Василия Попова. Они рассказывали о быте солдат и офицеров. Экспонаты можно было подробно рассмотреть и даже подержать в руках. Любители истории могли также посетить выставку макетов вооружения и униформы. Там организаторы собрали экспонаты, относящиеся ко временам Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Согреться на улице, где было ещё по-зимнему холодно, посетители могли чаем из самовара — настоящего, исторического. И угоститься классическими баранками. В полдень, когда гости уже успели изучить территорию вокруг форта, стартовала бесплатная экскурсия. Её участники посетили постоянную экспозицию музея и узнали, какую роль это место сыграло во взятии Кёнигсберга.

Форт № 5 входил в полосу боевых действий 54-го стрелкового корпуса 43-й армии. 8 апреля 1945 года во время штурма Кёнигсберга он был взят после многочасового непрерывного боя. Пятнадцать воинов — участников блокады и захвата — получили звание Героя Советского Союза. Их подвигу посвящена часть музейной экспозиции.