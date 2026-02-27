Возраст — не причина отказаться от счастья: калининградская сваха рассказала, как найти любовь после 50

Иллюстрация: Midjourney

Когда речь заходит о знакомствах «за пятьдесят», романтический флёр нередко уступает место прагматике. Но это не значит, что найти любовь уже невозможно. Калининградская сваха Ольга Безбах рассказала «Клопс», чем отличается работа с клиентами «серебряных лет». Запрос «на душу» Встретить подходящего человека нелегко вне зависимости от возраста. Сказать, что работать с клиентами постарше сложнее или проще, сваха не берётся — всё очень индивидуально. Главное отличие, считает эксперт, в том, что более взрослые люди чаще ищут не любовь, а друга и партнёра, который станет опорой и поддержкой. Романтика и сексуальные отношения отходят на второй план. «Главное — чтобы был человек, с которым можно погулять, пообщаться, провести время вместе», — делится Ольга Безбах. Меняется и скорость принятия решения. По наблюдениям свахи, парни и девушки 20–30 лет больше колеблются и перебирают варианты. Люди старше 40 быстро понимают, подходит им человек или нет. Ещё клиенты «серебряного возраста» чаще отказываются отбирать кандидатов по фотографиям — предпочитают личные встречи и реальное общение.

Без стеснения Вопросы жилья и дохода важны для всех, но многие клиенты 30-35 лет стараются обходить их стороной. После 50, напротив, о материальном говорят прямо. По наблюдениям Ольги Безбах, эти клиенты хотят видеть рядом состоявшегося человека — с работой, жильём и собственными интересами. «Если человек прожил 50-55 лет, он должен уже чего-то достичь. Не только профессионально, но и материально, — объясняет сваха, — Например, не жить в съёмной квартире».

О детях и внуках Прожив полвека, люди не строят иллюзий, что станут у своего партнёра первыми — как правило, все понимают, что у другого за плечами есть брак, а то и не один. Претензий к наличию бывших супругов, детей и внуков клиенты «50+» обычно не предъявляют — но предпочитают, чтобы дети потенциального партнёра были постарше и жили отдельно. Малыши и школьники воспринимаются скорее как «отягощающий фактор». «Взрослые люди уже прошли этот опыт, уже нанянчились и привыкли жить своей жизнью», — замечает эксперт.

Внешность важна Собеседница «Клопс» развеяла стереотип о том, что после 50 на внешность не смотрят. Критерии есть и у мужчин, и у женщин: человек должен быть приятным внешне, по возможности, без вредных привычек. «Конечно, если сравнивать с 35-летними, то молодые люди больше выбирают по внешним данным. Те, кто постарше, более лояльны в этом», — утверждает сваха, но подчёркивает, полностью этот фактор никогда не исчезает. Ещё один миф — мужчины за 50 ищут исключительно молодых девушек. Сваха уверена, что это не так: по её наблюдениям, в последнее время взрослые клиенты всё чаще хотят видеть рядом с собой ровесниц или партнёрш с разницей максимум в два-три года. Объяснение простое: схожие интересы и возможность разговаривать на одном языке для многих важнее, чем обаяние молодости. А вот женщины 50+ нередко ищут партнёров помоложе. По их словам, мужчины «раньше стареют», поэтому отрыв в несколько лет — это плюс. Но и дамы в большинстве своём всё-таки предпочитают небольшую разницу в возрасте.

«Потолка», за которым человек потерян для романтических отношений, Ольга Безбах не признаёт. Самому взрослому её клиенту, которому удалось найти пару, было сильно за 60. Бывают запросы и от более пожилых людей, но они реже обращаются к свахам, поэтому собрать для них подходящих кандидатов сложно. Однако, уверена сваха, возраст — не причина отказываться от поисков.