Между памятью и забвением: в Светлогорске представят спектакль «Папа» с Сергеем Маковецким

В Светлогорске в субботу, 15 августа, представят спектакль «Папа» с Сергеем Маковецким в главной роли. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. На сцене — история отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом.

«Автор пьесы Флориан Зеллер — звезда современной французской драматургии. Спектакли по его произведениям идут во множестве театров по всему миру. В 2014 году за пьесу «Папа» Зеллер был удостоен Премии Мольера, главной театральной награды во Франции. Спектакли по ней с огромным успехом прошли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге и сотне других городов», — пишут в анонсе постановки.

Начало в 18:00. Продолжительность — 1 час 40 минут.