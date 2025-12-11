Дата и место
|
11 мая
понедельник
|19:00
|
Виктория Складчикова2026-05-11T19:00:00.000+02:00
О событии
Виктория Складчикова — стендап-комик. Вика начинала юмористическую карьеру с искренних монологов о своей жизни. Неординарные истории она рассказывала без прикрас, смело приправляя их остроумными шутками и яркими отыгрышами. Складчикова не боялась быть комичной, ловко балансируя между двумя гранями: забавной непосредственностью и очаровательной утонченностью.
Сегодня Вика делится со зрителями не просто смешными случаями, а своими переживаниями. Рассуждает о семье, карьере, замужестве и самодостаточности все с той же простодушной прямотой. В новом концерте Складчикова, как обычно, честно расскажет о том, что ее живо волнует и поделится с аудиторией своими мыслями в присущей ей ироничной манере.