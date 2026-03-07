Без бантиков и клише: 6 отечественных фильмов, снятых женщинами про женщин

Какое кино смотреть в преддверии 8 марта? Конечно, о женщинах — врачах, переводчицах, бизнес-леди, юных бунтарках и многих-многих других. «Клопс» вспомнил 6 отчественных картин, которые сняли о представительницах своего пола женщины-режиссёры.

«Доктор Лиза»16+ В день 30-летия собственной свадьбы Лиза (Чулпан Хаматова) успевает всё: планирует торжество, общается с близкими, едет на Павелецкий вокзал и встречается с подопечными своего фонда, помогающего людям без крыши над головой. Когда к ней обращается отец умирающей пятилетней девочки, Лиза идёт на отчаянный шаг, чтобы облегчить её страдания — пусть это и выходит за рамки закона. Биографическая драма Оксаны Карас основана на истории Елизаветы Глинки — врача, общественного деятеля и основательницы благотворительного фонда «Справедливая помощь». Героиня с огромной самоотдачей помогает тем, кому отказывают структуры — бездомным, тяжелобольным и обездоленным, причём нередко делает это в ущерб себе.

Кадр из фильма «Доктор Лиза»

«Кококо»18+ Лиза (Анна Михалкова) — интеллигентная петербурженка и сотрудница музея. Вика (Яна Троянова) — простоватая провинциалка, далёкая от культурной жизни. Девушки вынужденно становятся соседками, и постепенно их сожительство перерастает в странную, невозможную, но очень крепкую дружбу. Трагикомедия Авдотьи Смирновой вышла на экраны 2012 году и подарила главным актрисам «Кинотавра» за лучшие женские роли. Сюжет в «Кококо» строится на психологическом противостоянии, при этом меланхоличной картину не назовёшь: в какой-то момент героини даже оказываются втянуты в расследование убийства.

Кадр из фильма «Кококо»

«Разжимая кулаки»12+ В небольшом шахтёрском посёлке в Северной Осетии живёт Ада (Милана Агузарова) — молодая девушка, которая во всём зависит от гиперопекающего отца. Когда старший брат девушки уезжает из дома, она решает последовать его примеру. Отец это запрещает, и конфликт между ними обостряется. Драма Киры Коваленко построена на минимализме и самых обычных бытовых сценах. Тем не менее, критики признали его глубоким высказыванием о семейных границах, традициях и личной свободе — особенно женской.

Кадр из фильма «Разжимая кулаки»

«Край надломленной луны»18+ Мать 14-летней Сони (Маша Кошина) много лет врала ей о смерти отца, а ему запретила встречаться с детьми. Обидевшись, девочка сбегает из дома на старую дачу. Мать и старшая сестра находят Соню, и им приходится поговорить — не только об отце, но и о старых обидах, которые старательно замалчивались годами. Психологическая драма режиссёра Светланы Самошиной вышла в 2023 году и в том же году победила в одной из номинаций Московского международного кинофестиваля. Критики отмечали, что на поступки героев можно смотреть по-разному, но в конечном счёте в фильме — как и нередко в жизни — нет правых и виноватых.

Кадр из фильма «Край надломленной луны»

«Плюс один»16+ Переводчица Маша (Мадлен Джабраилова) живёт спокойно и замкнуто, пока однажды не знакомится с эксцентричным британским кукольником, который приехал в Россию на гастроли. Случайное знакомство перерастает в близость, но отношения осложняются — и культурными различиями, и собственными страхами девушки. Ленту Оксаны Бычковой позиционировали в прокате как «фильм-счастье». И у авторов получилось: «Плюс один» — красивая трогательная сказка, похожая на дебютную полнометражку режиссёра, «Питер FM».





Кадр из фильма «Плюс один»

«Всё о его бывшей»16+ Маргарита (Ольга Медынич) — деловая женщина и владелица кадрового агентства, которая не верит в романтику. Она находит идеального «кандидата в мужья», но не очень ему доверяет. Чтобы проверить избранника, Рита решает подружиться с его бывшей женой, но нечаянно оказывается втянута в любовный многоугольник. Ромком Валерии Ивановской вышел на экраны в 2018 году. Это лёгкая история о чувствах, соперничестве и переосмыслении романтических ожиданий. Авторы постарались показать не только любовь, но и настоящую женскую дружбу — даже в ситуации, когда девушки борются за внимание одного мужчины.

Кадр из фильма «Всё о его бывшей»