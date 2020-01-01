Дата и место
28 февраля
суббота
|18:00
«Что делать женщине»
О событии
Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание, что этот спектакль имеет возрастное ограничение 18+. На входе у вас могут проверить паспорт.
Предупреждаем: в спектакле присутствуют откровенные диалоги о сексуальной жизни.
Действие происходит в мегаполисе. Главная героиня – успешная бизнес-леди, адвокат, привлекательная эгоистка с хулиганскими замашками. Женщина непреклонного возраста не может выбрать одного из двух своих любовников. Каждый хорош и интересен по-своему. Внезапно она узнает, что скоро станет бабушкой, и теперь надо выбрать дедушку…
Как ни странно, внешняя провокационность темы ведет к откровенному разговору о традиционных семейных ценностях. Спектакль зрительский, скучно не будет никому. Хотя автор комедии Александр Цыпкин с юмором и долей цинизма говорит, о чем не очень принято, все его герои – узнаваемы, а нетривиальные истории — о любви: мужской, женской, родительской.