Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова

|
6 января
вторник
|18:00
|
Органно-вокальный концерт: «Аве Мария»2026-01-06T18:00:00.000+02:00
|
7 января
среда
|11:00
|
«Ночь перед Рождеством»2026-01-07T11:00:00.000+02:00
|
7 января
среда
|18:00
|
«Колокольчики органа: Рождественские мотивы»2026-01-07T18:00:00.000+02:00
|
8 января
четверг
|18:00
|
Новогодний рождественский бал-маскарад2026-01-08T18:00:00.000+02:00
|
9 января
пятница
|17:00
|
Орган и клавесин: дуэль клавиров2026-01-09T17:00:00.000+02:00
|
10 января
суббота
|17:00
|
Органный концерт «В ожидании волшебства»2026-01-10T17:00:00.000+02:00
|
15 января
четверг
|19:00
|
Лучшая музыка аниме и видеоигр2026-01-15T19:00:00.000+02:00
|
16 января
пятница
|19:00
|
Концерт органной музыки: от Баха до Уильямса2026-01-16T19:00:00.000+02:00
|
17 января
суббота
|18:00
|
Гала-концерт «Святая к музыке любовь...»2026-01-17T18:00:00.000+02:00
О заведении
Основана в 1980 году в стенах кирхи Святого Семейства. После реконструкции зал обладает отличными акустическими свойствами, пригодными для звучания музыкальных инструментов. На сцене филармонии идут музыкальные спектакли для детей и взрослых, концерты органной музыки, а также проводятся различные музыкальные фестивали. Филармония названа в честь Евгения Фёдоровича Светланова — советского и российского дирижёра, композитора и пианиста.