Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова

Калининград, ул. Богдана Хмельницкого, 61А
Телефон: (4012) 64-78-90

Расписание

6 января
вторник
18:00
Органно-вокальный концерт: «Аве Мария»
7 января
среда
11:00
«Ночь перед Рождеством»
7 января
среда
18:00
«Колокольчики органа: Рождественские мотивы»
8 января
четверг
18:00
Новогодний рождественский бал-маскарад
9 января
пятница
17:00
Орган и клавесин: дуэль клавиров
10 января
суббота
17:00
Органный концерт «В ожидании волшебства»
15 января
четверг
19:00
Лучшая музыка аниме и видеоигр
16 января
пятница
19:00
Концерт органной музыки: от Баха до Уильямса
17 января
суббота
18:00
Гала-концерт «Святая к музыке любовь...»

О заведении

Основана в 1980 году в стенах кирхи Святого Семейства. После реконструкции зал обладает отличными акустическими свойствами, пригодными для звучания музыкальных инструментов. На сцене филармонии идут музыкальные спектакли для детей и взрослых, концерты органной музыки, а также проводятся различные музыкальные фестивали. Филармония названа в честь Евгения Фёдоровича Светланова — советского и российского дирижёра, композитора и пианиста.

