Шедевры русской музыки и сказок волшебство

Дата и место
|
15 марта
воскресенье
|12:00
|
Шедевры русской музыки и сказок волшебство2026-03-15T12:00:00.000+02:00
О событии
Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна».
Исполнители: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано), Александр Дудницкий (баритон), лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева (сопрано), Ксения Азарнина (сопрано), Александр Иванников (тенор)., лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Полина Гайчук (арфа), Руслан Хачатуров (виброфон), Ирина Урушадзе (флейта), Людмила Ясюченя (контрабас), лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль).
В программе:
- М. Мусоргский — Песня «С няней» из цикла «Детская»;
- Н. Римский-Корсаков — Ария «С подружками» из оперы «Снегурочка»;
- П.Чайковский — Дуэт Солохи и Чёрта из оперы «Черевички» / «Кузнец Вакула»;
- Н. Римский-Корсаков — Вступление «Окиян -море синее» из оперы «Садко»;
- Н. Римский-Корсаков — Песня индийского гостя из оперы «Садко»;
- М. Глинка — Ария Руслана из оперы «Руслан и Людмила»;
- Н. Римский-Корсаков — Дуэт Садко и Волховы из оперы «Садко»;
- Н. Римский-Корсаков — Ария Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок»;
- Н. Римский-Корсаков -Три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане» (Белка);
- Н. Римский-Корсаков — Ария Царевны Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане»;
Ведущий — М. Кузнецов