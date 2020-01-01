Музыкальная сборная России. Открытие фестиваля Музыкальная весна

Дата и место
|
14 марта
суббота
|17:00
|
Музыкальная сборная России. Открытие фестиваля Музыкальная весна2026-03-14T17:00:00.000+02:00
О событии
«Музыкальная сборная России». Симфонический концерт. Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна». Открытие фестиваля.
Исполнители: Оркестр филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва) и солисты Санкт-Петербургского Дома музыки (художественный руководитель — народный артист России, профессор Сергей Ролдугин), лауреаты международных конкурсов Иван Глазов (кларнет), Анастасия Городнина (скрипка), Лев Грушецкий (фортепиано).
I отделение:
- Дж. Россини (1792-1868) — Интродукция, тема и вариации для кларнета с оркестром си-бемоль мажор GR V.10 (каденция Дж. Пунци)
- Солист — лауреат международных конкурсов Иван Глазов (кларнет)
- А. Глазунов (1865-1936) — Концерт для скрипки с оркестром ля минор op.82
- Moderato — Andante sostenuto — Allegro
- Солистка — лауреат международных конкурсов Анастасия Городнина (скрипка)
II отделение:
- С. Рахманинов (1873-1943). Вокализ ор. 34 №14
- С. Рахманинов (1873–1943). Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром op.43
- Солист – лауреат международных конкурсов Лев Грушецкий (фортепиано)
Ведущая — Н. Анисимова
Партнёр филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике»