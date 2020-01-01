Концерты
Музыкальная сборная России. Открытие фестиваля Музыкальная весна

Музыкальная сборная России. Открытие фестиваля Музыкальная весна

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

14 марта
суббота
17:00
Филармония

О событии

«Музыкальная сборная России». Симфонический концерт. Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна». Открытие фестиваля. 

ИсполнителиОркестр филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва) и солисты Санкт-Петербургского Дома музыки (художественный руководитель — народный артист России, профессор Сергей Ролдугин), лауреаты международных конкурсов Иван Глазов (кларнет), Анастасия Городнина (скрипка), Лев Грушецкий (фортепиано). 

I отделение: 

  • Дж. Россини (1792-1868) — Интродукция, тема и вариации для кларнета с оркестром си-бемоль мажор GR V.10  (каденция Дж. Пунци)
  • Солист — лауреат международных конкурсов Иван Глазов (кларнет)
  • А. Глазунов (1865-1936) — Концерт для скрипки с оркестром ля минор op.82
  • Moderato — Andante sostenuto — Allegro
  • Солистка — лауреат международных конкурсов Анастасия Городнина (скрипка)

II отделение: 

  • С. Рахманинов (1873-1943). Вокализ ор. 34 №14
  • С. Рахманинов (1873–1943). Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром op.43
  • Солист – лауреат международных конкурсов Лев Грушецкий (фортепиано)

Ведущая — Н. Анисимова

Партнёр филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике»