Дата и место
|
15 марта
воскресенье
|18:00
|
Хиты зарубежной эстрады2026-03-15T18:00:00.000+02:00
О событии
Отдохнуть, отвлечься и просто помечтать приглашает вас программа «Молодежная академия искусств». Концерт «Хиты зарубежной эстрады» — это возможность ощутить эстетику космической эры в музыке. Волшебные мелодии, шедевры эстрады: «The Best» Тины Тёрнер, «Я выживу» Глории Гейнор, «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Фрэнка Синатры и заглавный трек бондианы «Не время умирать» в исполнении великолепных солистов Калининградской филармонии помогут вам отвлечься от повседневности и ощутить легкость полета вне времени и пространства.
Исполнители: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников, инструментальная группа: Людмила Ясюченя (контрабас), Александр Добролюбов (ударные), Ирина Урушадзе (флейта), Cурен Погосян (саксофон), Александр Тарасюк (гитара), лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Роман Удальцов (виолончель), Людмила Пудовикова (рояль).
В программе: песни из репертуара известных исполнителей Алессандро Сафина, Джильолы Чинкуетти, Адриано Челентано, Рея Чарльза, Билли Айлиш, Глории Гейнор, Адель, Элвиса Пресли, Тины Тёрнер.
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова.
Ведущий — М. Кузнецов