Дата и место
|
19 марта
четверг
|19:00
|
«Музыка аниме, компьютерных игр»2026-03-19T19:00:00.000+02:00
О событии
Исполнители: лауреаты международных конкурсов Ева Симуран (вокал), Мария Гаврилюк (орган), Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль), Роман Удальцов (виолончель); Ирина Урушадзе (флейта), Сурен Погосян (саксофон), Руслан Хачатуров (ударные), Александр Тарасюк (гитара), Александр Добролюбов (ударные).
В программе: музыка из известных компьютерных игр и аниме
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова.
Ведущий — М. Кузнецов.