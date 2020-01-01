Концерты
«Музыка аниме, компьютерных игр»

«Музыка аниме, компьютерных игр»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

19 марта
четверг
19:00
Филармония

О событии

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Ева Симуран (вокал), Мария Гаврилюк (орган), Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль), Роман Удальцов (виолончель); Ирина Урушадзе (флейта), Сурен Погосян (саксофон),  Руслан Хачатуров (ударные), Александр Тарасюк (гитара), Александр Добролюбов (ударные). 

В программе: музыка из известных компьютерных игр и аниме 

Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова. 

Ведущий — М. Кузнецов. 