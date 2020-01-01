Дата и место
22 марта
воскресенье
О событии
Молодые звезды Московской консерватории. К Году единства народов России. Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна».
Исполнители:
- Доцент Московской консерватории Николай Агеев (кларнет)
- Доцент Московской консерватории Дмитрий Бородаев (гитара)
- Анастасия Довгань (фортепиано)
- Макарий Чирков (орган)
Проект проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ и АНО по развитию искусства и просветительства «ЗВУК».
Партнёр филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике».