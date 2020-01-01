Концерты
Молодые звезды Московской консерватории

6+
Дата и место

22 марта
воскресенье
17:00
Филармония

О событии

Молодые звезды Московской консерватории. К Году единства народов России. Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна». 

Исполнители: 

  • Доцент Московской консерватории Николай Агеев (кларнет)
  • Доцент Московской консерватории Дмитрий Бородаев (гитара)
  • Анастасия Довгань (фортепиано)
  • Макарий Чирков (орган)

Проект проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ и АНО по развитию искусства и просветительства «ЗВУК». 

Партнёр филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике». 