Музыкальный спектакль «Денискины рассказы»

Дата и место
22 марта
воскресенье
|12:00
О событии
Музыкально-литературная композиция по рассказам В. Драгунского. Музыка В. Шаинского.
Смешные истории Дениски Кораблева и его друга Мишки Слонова, рассказанные артистами филармонии, заставят смеяться и детей, и родителей, ведь любимые истории, как «Тайное становится явным», «Главные реки Америки», «Профессор кислых щей» знакомы нам с самого детства. А музыка Владимира Шаинского и Евгения Крылатова, в том числе знаменитая колыбельная, исполненная на органе, поможет более полно раскрыть образы героев.
Приглашаем всех вернуться в беззаботное детство! Ждем вас в Концертном зале филармонии.
Исполнители: Виктория Бобкова, Юлия Василькова, Динара Сарсекеева, Светлана Полевая, Максим Кузнецов, Руслан Омиров, Александр Иванников, Анна Юсупова (орган), Ольга Матвеева (рояль), Полина Гайчук (арфа).
Ведущая — М. Иргашева
Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова