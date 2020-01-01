Театр
Музыкальный спектакль «Денискины рассказы»

6+
22 марта
воскресенье
12:00
Филармония

Музыкально-литературная композиция по рассказам В. Драгунского. Музыка В. Шаинского. 

Смешные истории Дениски Кораблева и его друга Мишки Слонова, рассказанные артистами филармонии, заставят смеяться и детей, и родителей, ведь любимые истории, как «Тайное становится явным», «Главные реки Америки», «Профессор кислых щей» знакомы нам с самого детства. А музыка Владимира Шаинского и Евгения Крылатова, в том числе знаменитая колыбельная, исполненная на органе, поможет более полно раскрыть образы героев.

Приглашаем всех вернуться в беззаботное детство! Ждем вас в Концертном зале филармонии.

Исполнители: Виктория Бобкова, Юлия Василькова, Динара Сарсекеева, Светлана Полевая, Максим Кузнецов, Руслан Омиров, Александр Иванников, Анна Юсупова (орган), Ольга Матвеева (рояль), Полина Гайчук (арфа). 

Ведущая — М. Иргашева

Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова 