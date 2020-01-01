Дата и место
|
28 марта
суббота
|17:00
|
12 мгновений весны2026-03-28T17:00:00.000+02:00
О событии
Юлиан Семёнов-Брайди с программой «Шопен, Рахманинов. 12 мгновений весны». Вечер фортепианной музыки.
Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна».
Исполнитель: лауреат международных конкурсов выпускник Парижской консерватории Юлиан Семёнов-Брайди (фортепиано), Франция-Россия.
В программе:
- Ф. Шопен — Три мазурки опус 59
- Ф. Шопен — Пять прелюдий: 4,9,10,11 и 15
- Ф. Шопен — Вальс до диез минор опус 69 №2
- Ф. Шопен — Ноктюрн до минор опус 48 №1
- Ф. Шопен — 4 Баллада фа минор опус 52
С. Рахманинов — Цикл фортепианных пьес «Шесть музыкальных моментов»
- 1 — Andantino
- 2 — Allegretto
- 3 — Andante cantabile
- 4 — Presto
- 5 — Adagio sostenuto
- 6 — Maestoso
Ведущая — Н. Анисимова