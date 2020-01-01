Концерты
12 мгновений весны

28 марта
суббота
17:00
Филармония

О событии

Юлиан Семёнов-Брайди с программой «Шопен, Рахманинов. 12 мгновений весны». Вечер фортепианной музыки. 

Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна». 

Исполнитель: лауреат международных конкурсов выпускник Парижской консерватории Юлиан Семёнов-Брайди (фортепиано), Франция-Россия. 

В программе:

  • Ф.  Шопен — Три мазурки опус 59
  • Ф.  Шопен — Пять прелюдий: 4,9,10,11 и 15
  • Ф.  Шопен — Вальс до диез минор опус 69 №2
  • Ф.  Шопен — Ноктюрн до минор опус 48 №1
  • Ф.  Шопен — 4 Баллада фа минор опус 52

 С. Рахманинов —  Цикл фортепианных пьес «Шесть музыкальных моментов»

  • 1 — Andantino
  • 2 — Allegretto
  • 3 — Andante cantabile
  • 4 — Presto
  • 5 — Adagio sostenuto
  • 6 — Maestoso

Ведущая — Н. Анисимова