21 июня
воскресенье
|18:00
О событии
Мэрилин Монро, Вивьен Ли, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Рита Хейворт, Ава Гарднер. Голливуд золотой эпохи Голливуда. Яркие черно-белые фотографии, смелые роли, сдержанность или сексуальность, портреты на открытках – все это создавало миф о дивах Голливуда, который живет и волнует до сих пор.
Актрисы Елена Яковлева и Наталья Щукина проживут на сцене две судьбы звезд Голливуда — жизнь, в которой было все: сцена, кино, овации, любовь, измены, скандалы, награды. Получилась история не только о Голливуде, но и о себе о творческих актерских поисках, невообразимых взлетах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье...
Но главное, в спектакле очень много юмора, искрометного, родившегося из импровизаций, баек и богатого актерского опыта. И только в финале будет понятно, кто из соперниц выиграл, а кто проиграл.
Действие спектакля «Соперницы» происходит параллельно в двух мирах: мир реальный и съемочный павильон. Кинотриллер, съемки которого идут в присутствии зрителей, причудливо переплетается с существованием в жизни. И не всегда этот переход четко обозначен. Действие напряженное, неожиданное, острое, полное юмора и горечи, страсти и красоты. И, конечно, музыки. Ведь режиссер спектакль Владимир Панков, создатель собственного направления в театре — Soundrama.