«Здравствуйте, я ваша тетя!» и ещё 5 фильмов, благодаря которым зрители полюбили Татьяну Васильеву

28 февраля отмечает день рождения российская актриса Татьяна Васильева. В её багаже — более 100 ролей в кино, не считая озвучки. «Клопс» вспомнил шесть картин, благодаря которым зрители полюбили эту артистку.

1. «Здравствуйте, я ваша тетя!»6+ Одну из самых известных советских музыкальных комедий в 1975 году снял Виктор Титов. В основу сюжета легла пьеса Брэндона Томаса «Тётка Чарлея». Фильм прочно вошёл в золотой фонд советского кино, а реплики героев давно стали частью культурной памяти. Сюжет всем хорошо известен: безработный Бабс Баберлей (Александр Калягин) вынужден прикинуться богатой бразильской вдовой, и это переодевание запускает цепь недоразумений. Жених есть не только у «донны Розы», но и у юной Энни, роль которой исполнила а Татьяна Васильева.

Кадр из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!»

2. «Самая обаятельная и привлекательная»18+ Комедия Геральда Бежанова вышла в 1985 году и быстро стала одним из самых популярных фильмов позднего СССР. Сюжет строится вокруг скромной сотрудницы НИИ (Ирина Муравьёва), которая по рекомендации самоуверенной подруги начинает «работать над своим имиджем», чтобы добиться успеха у мужчин. Советчицу сыграла Татьяна Васильева. Многие зрители полюбили этот фильм за блестящий актёрский состав: Александр Абдулов, Леонид Куравлёв, Михаил Кокшенов, Александр Ширвиндт. Точные наблюдения за тем, как люди подчиняются социальному давлению и обманывают себя, не устарели до сих пор.

Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

3. «Волшебное кольцо»0+ Мультфильм 1979 года, снятый Леонидом Носыревым на студии «Союзмультфильм», — одна из самых узнаваемых советских экранизаций сказок. В основе — иронически обработанный Борисом Шергиным фольклорный сюжет про бедняка, все желания которого исполняет волшебное кольцо. Татьяна Васильева здесь озвучила главную злодейку Ульянку. «Волшебное кольцо» — пример удачного соединения народной основы и авторского взгляда. Благодаря юмору, отличной озвучке и оригинальной рисовке фильм до сих пор помнят и пересматривают.

Кадр из фильма «Волшебное кольцо»

4. «Пеппи Длинныйчулок»0+ Экранизация одноимённой книги Астрид Линдгрен от Маргариты Микаэлян вышла в 1984 году. Пеппи (Светлана Полякова) живёт без взрослых на вилле «Курица» и попадает из переделки в переделку — с песнями и театральной лёгкостью. Татьяна Васильева сыграла фрекен Розенблюм — строгую даму из попечительского совета. Фильм сохраняет главный нерв книги: право ребёнка быть собой. Для многих зрителей именно версия Микаэлян стала первым знакомством и с этой идеей, и с героиней Линдгрен.

Кадр из фильма «Пеппи Длинныйчулок»

5. «Джентльмен сыска Иван Подушкин»16+ Сериал Андрея Мармонтова стал одной из первых попыток перенести на экран книги Дарьи Донцовой. В центре сюжета — интеллигентный Иван Подушкин (Дмитрий Харатьян), который благодаря своей наблюдательности оказывается втянут в дела эксцентричной хозяйки. Именно эту даму по имени Нора и сыграла Татьяна Васильева. Сериал сочетает детектив и комедию положений. Расследования здесь далеки от мрачного саспенса — скорее, Подушкин постоянно вертится в водовороте странных или даже абсурдных обстоятельств.

Зрителям «Джентльмен сыска» запомнился как один из первых иронических детективов на российском телевидении.

Кадр из фильма Иван Подушкин. Джентльмен сыска

6. «Три полуграции»18+ Это тоже экранизация детектива: Дмитрий Фикс в 2006 году снял мини-сериал по одноимённой книге Екатерины Вильмонт. В центре внимания — три подруги, каждая из которых переживает собственный кризис и пытается заново выстроить отношения с собой и окружающими. Васильева здесь исполнила роль Берты Моисеевны, мамы одной из героинь. «Три полуграции» — фильм середины 2000-х со всеми особенностями этой эпохи: мягкая, немного наивная история о сильных женщинах. Благодаря доброму сюжету, юмору и актёрской игре он не забылся до сих пор. Правда, сейчас о нём помнят в основном поклонники жанра и любители ностальгировать по нулевым.

Кадр из фильма «Три полуграции»