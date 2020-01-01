Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха

Дата и место
|
12 апреля
воскресенье
|19:00
|
Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха2026-04-12T19:00:00.000+02:00
О событии
Денис Стельмах — молодой пианист и композитор из Архангельска, чье творчество уже на протяжении десяти лет пленяет сердца людей по всему миру своей искренностью и простотой.
Музыка Дениса — честная и широкая, играющая в ассоциации и по-настоящему от сердца. Грустная и лиричная, свободная и чистая, глубокая и прозрачная: композиции без слов, полные смысла и рассказов о чувствах, переживаниях композитора. Заключённые в изящную эмбиентно-фортепианную звуковую оболочку, они навевают яркие ностальгические образы о давно ушедших временах беззаботного детства и цветущей глубокими чувствами юности, когда каждый день казался нам предвестником чего-то подлинно удивительного, качественно нового и светлого.