Концерты
Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха

12+
Дата и место

12 апреля
воскресенье
19:00
Музыкальный колледж

О событии

Денис Стельмах — молодой пианист и композитор из Архангельска, чье творчество уже на протяжении десяти лет пленяет сердца людей по всему миру своей искренностью и простотой.

Музыка Дениса — честная и широкая, играющая в ассоциации и по-настоящему от сердца. Грустная и лиричная, свободная и чистая, глубокая и прозрачная: композиции без слов, полные смысла и рассказов о чувствах, переживаниях композитора. Заключённые в изящную эмбиентно-фортепианную звуковую оболочку, они навевают яркие ностальгические образы о давно ушедших временах беззаботного детства и цветущей глубокими чувствами юности, когда каждый день казался нам предвестником чего-то подлинно удивительного, качественно нового и светлого.