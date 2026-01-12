Снежный коллапс и гибель калининградской слонихи Преголи: 16 событий, которые обсуждали в длинные выходные

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Практически все праздники в области шли сильные снегопады, местные жители жаловались на нерасчищенные улицы и дороги, а в Калининградском зоопарке умерла слониха Преголя — об этом писал «Клопс» в длинные выходные.

3. В среду, 7 января, губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что в области свыше 25 УК оштрафованы за плохую уборку снега. Глава отметил, что больше всего жалоб на нечищенные дороги поступает от жителей Калининграда, Балтийского городского округа, Светловского, Черняховского, Гурьевского и Зеленоградского районов.

4. Пассажиры утренней электрички «Ласточка» Калининград — Светлогорск стали свидетелями тревожной сцены в субботу, 3 января. Во время короткой остановки на малолюдной станции Колосовка люди заметили на платформе лежащего человека, которого сначала приняли за кучу брошенных вещей. Было непонятно, жив ли человек или нет. Информацию передали сотрудникам СК.

Фото: очевидец

5. Во вторник, 6 января, в Калининградском зоопарке умерла 55-летняя слониха Преголя. Директор учреждения Светлана Соколова отметила, что причины гибели будут известны лишь после вскрытия, подробных исследований и анализов.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

6. В среду, 7 января, православные отпраздновали Рождество Христово. В Калининградской области богослужения прошли во всех храмах региона.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

7. В тот же день на Московском проспекте в районе мотеля «Балтика» столкнулись четыре автомобиля. По данным экстренных служб и очевидцев, мужчина на Škoda Rapid врезался в Toyota Land Cruiser, который по инерции въехал в машины, стоявшие впереди. У водителя Škoda сработали подушки безопасности, его госпитализировали в БСМП. В Renault, оказавшемся третьей в цепочке, ехала мама с детьми — они не пострадали.

8. В посёлке под Зеленоградском в четверг, 8 января, спасатели помогли госпитализировать 65-летнюю женщину весом около 200 килограммов. Пациентке стало плохо, она начала задыхаться, и супруг вызвал скорую помощь. Женщина не могла спуститься самостоятельно со второго этажа старого дома, медики привлекли спасателей МЧС. Пострадавшую на мягких носилках вынесли по крутой лестнице, затем по снегу доставили к машине скорой помощи. Вся операция заняла около двух часов.

Фото: очевидец

9. В Калининграде во время пожара в частном доме на улице Ангарской сотрудники МЧС спасли 50 котов и собаку. В четверг, 8 января, на печи загорелась ветошь, из-за чего пострадало потолочное перекрытие. На месте работали 15 спасателей и три единицы техники. Причины происшествия устанавливают дознаватели МЧС.

Фото: МЧС

10. В Гвардейском районе в пятницу, 9 января, около 9:30 водитель Nissan съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина около 70 лет погиб на месте, его сына с тяжёлыми травмами увезли в больницу. По словам очевидцев, тело из покорёженной машины извлекали спасатели.

Место ДТП. Фото: очевидец

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

12. В Калининграде в пятницу, 9 января, прошёл согласованный митинг против загрязнения окружающей среды, вырубки зелёных зон и точечной застройки. Участники потребовали учитывать мнение жителей при градостроительных решениях. Они направили резолюцию губернатору, в администрацию президента и Генпрокуратуру.