Коммунальщики активно борются со снегом в Калининграде — Дятлова (видео)

В Калининграде высота снежного покрова ночью местами достигала 20 см. Об этом сообщает сити-менеджер Елена Дятлова в телеграм-канале.

Коммунальщики ночью начали очищать от снега улицы города, делали противогололёдную обработку песко-соляной смесью и солевым раствором. «Ближе к пяти утра опять начался снегопад, поэтому работа не прекращается ни на минуту и будет продолжаться и днём, и ночью. По мере того как будут очищены основные магистрали, маршруты общественного транспорта, работники «Чистоты» будут перемещаться на улицы с меньшим трафиком», — говорится в сообщении.

Заряды снега по прогнозу в среду, 31 декабря, ещё ожидаются.

