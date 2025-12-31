Коммунальщики активно борются со снегом в Калининграде — Дятлова (видео)

Коммунальщики ночью начали очищать от снега улицы города, делали противогололёдную обработку песко-соляной смесью и солевым раствором. «Ближе к пяти утра опять начался снегопад, поэтому работа не прекращается ни на минуту и будет продолжаться и днём, и ночью. По мере того как будут очищены основные магистрали, маршруты общественного транспорта, работники «Чистоты» будут перемещаться на улицы с меньшим трафиком», — говорится в сообщении.