Концерты
Руки Вверх

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
13 февраля
пятница
19:00
ДС "Янтарный"
14 февраля
суббота
19:00
ДС "Янтарный"
15 февраля
воскресенье
19:00
ДС "Янтарный"
О событии

Кто в 90-х создавал первую в стране танцевальную музыку?

Сегодня концерты этой группы собирают тысячи зрителей в каждом городе. Потому что у народной любви есть имя — «Руки Вверх!».

В 2026 году Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!» едут в новый масштабный тур по всей стране. Легендарная группа исполнит любимые хиты «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы»,  «Алёшка», «18 мне уже» и многие другие. Вас ждут тонны света, киловатты звука, нереальные эффекты и безграничное обаяние Сергея Жукова.

«Руки Вверх!» — это любовь с первой песни и навсегда. Ждём вас на большом концерте нового тура группы «Руки Вверх!»

Билеты уже в продаже. Успейте занять лучшие места, пока они ещё есть!

