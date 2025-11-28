Расписание
|
13 февраля
пятница
|19:00
|
ДС "Янтарный"
|
14 февраля
суббота
|19:00
|
ДС "Янтарный"
|
15 февраля
воскресенье
|19:00
|
ДС "Янтарный"
О событии
Кто в 90-х создавал первую в стране танцевальную музыку?
Сегодня концерты этой группы собирают тысячи зрителей в каждом городе. Потому что у народной любви есть имя — «Руки Вверх!».
В 2026 году Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!» едут в новый масштабный тур по всей стране. Легендарная группа исполнит любимые хиты «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы», «Алёшка», «18 мне уже» и многие другие. Вас ждут тонны света, киловатты звука, нереальные эффекты и безграничное обаяние Сергея Жукова.
«Руки Вверх!» — это любовь с первой песни и навсегда. Ждём вас на большом концерте нового тура группы «Руки Вверх!»
Билеты уже в продаже. Успейте занять лучшие места, пока они ещё есть!