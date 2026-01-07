В Калининграде свыше 25 УК оштрафованы за плохую уборку снега — Беспрозванных (видео)

ВКонтакте

В Калининграде более 25 управляющих компаний оштрафованы за плохую уборку снега. Об этом в среду, 7 января, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

«Плохо отрабатывают управляющие компании, — подчеркнул глава региона. — Предупреждал: будем наказывать. Взяли под контроль их работу, уборку на территориях юрлиц (только по Калининграду уже выписали больше 25 штрафов). Минконтроля реагирует на обращения, если штрафы не подействуют, будем помогать жильцам менять недобросовестные УК на ответственные».

Беспрозванных отметил, что больше всего жалоб на нечищенные дороги поступает от жителей Калининграда, Балтийского городского округа, Светловского, Черняховского, Гурьевского и Зеленоградского районов.

«У глав на контроле, где не хватает техники – помогаем на период снегопадов решить вопрос.В Калининграде на этот сезон пересмотрели график выхода техники – увеличили на 20 процентов. На период снегопадов увеличили и количество – заключили договоры с другими компаниями на их технику, привлекли дополнительно людей», — заявил губернатор.

Глава области прокомментировал ситуацию в посёлке Митино Гурьевского района, где трассу завалило снегом и жители несколько дней не могли выбраться.

«Получил информацию, что дорогу расчистили, завтра ещё продолжат работы», — отметил Алексей Беспрозванных.

Губернатор рассказал о состоянии областных дорог. По его словам, общая протяжённость дорог в региональном управлении составляет 4 500 км.

«Дорожники работают круглосуточно. С 31 декабря по 6 января снегоуборочный транспорт прошёл более 60 тысяч километров. Ежедневно выходит от 80 до 100 машин», — сообщил глава региона.

Беспрозванных подчеркнул, что власти отслеживают ситуацию: «По итогам проведём разбор, кто как отработал. Слежу за обращениями в соцсетях. Готовым нужно быть ко всему! Держу на контроле».