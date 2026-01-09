Скончался экс-глава Калининграда Евгений Любивый

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Курганской области скончался бывший глава Калининграда Евгений Любивый. Информацию об этом «Клопс» подтвердили в горсовете.

Тело 51-летнего мужчины обнаружили в охотничьем укрытии. По предварительным данным, рядом находилась работающая газовая горелка. Предполагается, что причиной смерти стало отравление продуктами горения. Окончательные выводы сделают после проверки.

Чем запомнился экс-глава Калининграда Евгений Любивый

Евгений Любивый — врач, доктор медицинских наук, приехал в Калининград в 2017 году из Москвы, где работал заместителем главврача научного Центра хирургии. С 2017 года он возглавлял Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП), а с 2018 — стал главным внештатным хирургом Министерства здравоохранения региона. В 2021 году был избран главой Калининграда, а до этого был депутатом горсовета по округу №13.

На посту депутат запомнился резкой критикой коллег за прогулы и использованием врачебных метафор в обсуждении городских проблем. Он проработал главой города чуть более полутора лет. В отставку ушёл в марте 2023 года, объяснив это желанием вернуться в медицину, где, по его мнению, мог принести больше пользы.

В 2024 году Любивого уволили из БСМП после инцидента на Куршской косе. Его задержали в автомобиле, где, по данным правоохранительных органов, находились оружие и гильзы. Сам он нарушения отрицал, называл увольнение необоснованным и пытался оспорить его в суде, однако добиться восстановления на работе не смог.