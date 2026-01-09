11:18

После смертельного ДТП под Гвардейском спасатели извлекают из машины тело водителя (фото)

Место ДТП. Фото: очевидец

После ДТП под Гвардейском спасатели извлекают из автомобиля тело водителя. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы. 

Тело водителя находится в покорёженной машине Nissan, которая съехала в кювет и перевернулась. Мужчине было около 70 лет. Его сына с тяжёлыми травмами увезли в больницу: «Он весь переломан», — сообщают очевидцы. Машина ехала в сторону Калининграда, шофёр не справился с управлением. Возможно, водителю стало плохо. На место аварии приехали родственники пострадавших. Сейчас там работают спасатели, пожарные, сотрудники ГАИ. 

ДТП произошло в пятницу, 9 января, в 9:30. В результате ДТП водитель погиб на месте, пассажир получил травмы.

