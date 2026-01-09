После смертельного ДТП под Гвардейском спасатели извлекают из машины тело водителя (фото)

ВКонтакте

После ДТП под Гвардейском спасатели извлекают из автомобиля тело водителя. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

Тело водителя находится в покорёженной машине Nissan, которая съехала в кювет и перевернулась. Мужчине было около 70 лет. Его сына с тяжёлыми травмами увезли в больницу: «Он весь переломан», — сообщают очевидцы. Машина ехала в сторону Калининграда, шофёр не справился с управлением. Возможно, водителю стало плохо. На место аварии приехали родственники пострадавших. Сейчас там работают спасатели, пожарные, сотрудники ГАИ.