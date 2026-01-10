Отмороженный протест: в Калининграде прошёл митинг против застройки зелёных зон и загрязнения окружающей среды (фото)

ВКонтакте

Ссылка В Калининграде прошёл митинг против загрязнения окружающей среды, незаконной вырубки деревьев и точечной застройки. Участники выступили за соблюдение права граждан на чистый воздух и на участие в принятии градостроительных решений. О том, как это было — в репортаже «Клопс». Мероприятие состоялось в пятницу, 9 января, в сквере у памятного знака «Землякам-космонавтам» на проспекте Мира. Несмотря на сильный мороз, акция собрала многих неравнодушных жителей Калининграда и области. По оценке полиции, в митинге, который был официально согласован администрацией Калининграда, приняли участие 45 человек. Организаторы оценивают число собравшихся около 100, поскольку, по их словам, не все были в состоянии выдержать непрерывно полтора часа на морозе.

Вынужденная мера По словам инициатора митинга эксперта по городской среде и защитницы зелёных насаждений Татьяны Батыршиной, проведение такой акции — это вынужденная мера, поскольку все остальные механизмы донести до чиновников и представителей контролирующих структур проблемы, которые волнуют жителей, не принесли результата. «Мы собрались здесь не из любопытства и не ради политических лозунгов, — заявила она, подчеркнув, что необходимо неукоснительно соблюдать базовые законы, которые должны защищать людей — «их здоровье, их безопасность и их право на нормальную среду жизни». Инициатор акции с сожалением констатировала, что в Калининградской области продолжается практика перевода зелёных зон под застройку. При этом зачастую, чтобы не платить за вырубку здоровых деревьев, их поливают кислотой, подрубают корни, чтобы они погибли. Отдельный вопрос, по словам активиста, так называемое благоустройство. «Очень часто ремонт улицы или тротуара превращается в программу уничтожения деревьев. Мы годами добивались, чтобы зелёные насаждения защищали во время работ. И что мы видим в итоге? В лучшем случае стволы обматывают палетами или досками, но корни подрубают прямо у основания. После этого деревья погибают. Аллеи исчезают. При капитальном ремонте улиц новые деревья либо не высаживаются, либо саженцы погибают без ухода. Новые тротуары есть — а тени, кислорода и комфорта нет. Приятно ли ходить по таким улицам, особенно в жару?»

Когда мнение игнорируется Татьяна Батыршина отметила, что в Калининградской области наблюдается негативная тенденция практика, когда при внесении изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки мнение жителей фактически перестало учитываться. Чиновники заранее сообщают, что результаты обсуждений необязательны. «Доходит до абсурда — людям буквально предлагают доказывать право голоса документами о собственности или регистрации на дороге общего пользование, как случилось с проспектом Победы в Калининграде», — напомнила она. Татьяна Батыршина подчеркнула, что все эти нарушения — не абстрактные, они вызывают прямые последствия для жизни калининградцев. «При строительстве новых жилых комплексов не учитывается реальная потребность в социальной инфраструктуре. Школы и детские сады переполнены, не хватает поликлиник, отсутствуют парковочные места, возникают проблемы с общественным транспортом. Точечная застройка «нулевых» уже не кажется чем-то ужасным по сравнению с новыми практиками», — заявила она. Основная проблема, по мнению организатора митинга, в том, что зачастую решения принимаются без учёта мнения жителей. «Это путь в никуда, — заявила она. — Мы здесь, чтобы сказать: с нас достаточно. Мы требуем соблюдения законов, уважения к жителям, сохранения зелёных зон, строительства дорог, которые действительно нужны людям, развития удобного и экологичного общественного транспорта и создания безопасной городской среды. Мы требуем, чтобы решения принимались открыто и в интересах людей. Именно об этом сегодняшний митинг. Именно за это мы сегодня здесь».

«Извините, если не услышали» После выступления инициатора митинга слово взял заместитель губернатора Калининградской области Сергей Булычев. Он посетил мероприятие, несмотря на болезнь и сильную температуру. «Если вы собрались здесь, наверное, значит, что-то происходит не так, — сказал он. — Тем более в такой мороз. Я выезжал вместе с Татьяной Ивановной по проблемным точкам. Я о ситуации доложил и губернатору, и первому заместителю губернатора. Есть много позиций, в том числе сейчас озвученных, на которые нужно обратить внимание. Друзья, я извинюсь перед вами, что мы не в тёплых кабинетах не нашли общего языка, и за то, что вы вынуждены с плакатами стоять сегодня здесь. Я сразу же после митинга переговорю с губернатором. Мы постараемся сразу же после праздников собраться, пригласим министра природных ресурсов, министра градостроительной политики. Это два основных направления, которые беспокоят жителей. Ещё раз хочу извиниться, за то, что где-то не услышали вас».

Против вырубки деревьев за Литовским валом Представитель инициативной группы по сохранению от вырубки зелёной зоны за Литовским валом в Калининграде Валерия Амелина рассказала о сложившейся ситуации. «В апреле 2022 года вышел приказ о строительстве магистрали продолжения ул. Юбилейной через лесопарк. Большинство граждан высказались категорически против дороги, в связи с чем незамедлительно была создана петиция, собрано порядка двух тысяч подписей о сохранении территории. Лесопарк поистине уникален в своём виде. Сохранились ценные зелёные насаждения, вековые деревья, элементы исторической планировки, такие как старинные лестницы вдоль променада, живописный рельеф, в частности рукотворный ручей с водным каскадом Литовского вала, включая зелёный пояс Шнайдера». Активист отметила, что учёными нескольких университетов были проведены официальные исследования на предмет биоразнообразия этой территории. И здесь найдены редкие виды животных занесенных в Красную книгу РФ и Калининградской области. «Экспертное заключение подтверждает наличие редких популяций, непосредственно на участке будущей магистрали, что, конечно, категорически исключает любую хозяйственную деятельность. Проведена колоссальная работа наших замечательных учёных биологов, экологов за что им низкий поклон. Благодаря их трудам, в дальнейшем откроются возможности научных исследований для студентов», — сказала активист, призвав подержать инициативу о защите лесного массива за Литовским валом.

Холмогоровка требует школу Представитель инициативной группы посёлков Холмогоровка Зеленоградского района и Петрово Гурьевского района Раиса Куликова обратила внимание собравшихся на неблагоприятную ситуацию с социальной инфраструктурой. Эти населённые пункты находятся в непосредственной близости от Калининграда и активно застраиваются. Однако ни школы, ни поликлиники в планах пока нет. «Хотим задать вопрос? — отметила Раиса Куликова. — Вы считаете правильным сначала застраивать районы, а уж потом думать о развитии той или иной инфраструктуры? Загонять в массив жилой многоквартирной застройки до 17 000 человек без возможности получить образование, медицинское обслуживание и свести транспортную доступность района к одной двухполосной дороге?»

Прегольский задыхается от мусора В митинге приняла участие делегация жителей калининградского микрорайона Прегольский. «У нас большая проблема, — подчеркнула представитель инициативной группы Ольга Соловьёва, — с 2022 года на территории микрорайона присутствует мусороперегрузочная станция». Ольга Соловьёва заявила, что жители намерены обращаться в правоохранительные органы с требованием убрать объект. Она напомнила также о том, что дорога в микрорайон постоянно подтапливается. Доходит до того, что ни легковые автомобили, ни автобусы не могут проехать. Тем не менее, денег на реконструкцию единственной трассы, соединяющей микрорайон Прегольский с «большой землей» нет.

Ветер на Калининград Житель СНТ «Балтика-1» Светловского городского округа Игорь Фургачёв предупредил калининградцев об опасности, которая исходит от предприятий у границ Калининграда. Он напомнил, что несколько лет назад многие жители боролись со строительством ТЭС на угольном топливе. По его словам, тогда активисты провели замеры и выявили большое содержание в атмосфере диоксида азота. «Это опять всё может пойти по преобладающим ветрам на Калининград. Пока общественные слушания не станут обязательными для принятия решений властями, мы до тех пор будем страдать и получать болезни», — подчеркнул он.

Северная гора, Портовая и другие проблемы Помощник депутата регионального Законодательного собрания Калининградской области, руководитель общественной организации «Рождённые в СССР» Владимир Бладыко обратил внимание собравшихся на проблему с транспортной доступностью городской ярмарки на ул. Портовой в Калининграде. Несмотря на многочисленные обращения в администрацию Калининграда организовать автобусное сообщение, чиновники отвечают отписками. Хотя это прямо нарушает требование действующего законодательства о том, что максимальное расстояние до общественного транспорта должно составлять не более 500 метров. Владимир Бладыко призвал калининградцев поддержать инициативу открыть автобусное сообщение на Портовой и подписать петицию к властям и надзорным органам.

Общественный активист Виктор Горбунов рассказал о ситуации в микрорайоне Северная гора в Калининграде. Там власти вознамерились отрезать часть участка школы №8, чтобы возвести ФОК. Жители считают это недопустимым, поскольку школа, и без того переполненная, не сможет развиваться. Руководитель проекта «Околоэкологии» Владислав Калашников обратил внимание участников митинга на критическое состояние инженерной инфраструктуры в Калининграде. В частности, главного городского канализационного коллектора. По его словам, мощности сооружения давно перегружены и оно не справляется со всё возрастающим объемом сточных вод. Представитель инициативной группы «Союз граждан наш регион» Ярослав Воловик обратился к собравшимся со словами благодарности за неравнодушие: «Как только митинг начался, стало гораздо теплее. Вы, кто переживает за наш город и за наш регион, согреваете своими горячими сердцами». Ярослав Воловик призвал создать на региональном уровне эффективно работающий механизм продуктивного взаимодействия общественности с лицами, принимающими решения в сфере градостроения. Также он предложил обратиться с инициативой возвращения в Конституцию обязанности для депутатов всех уровней регулярно отчитываться о своей деятельности и права для избирателей отзывать своих депутатов.

Участники митинга приняли резолюцию, которая будет направлена губернатору Калининградской области, в администрацию президента РФ и Генеральную прокуратуру. В документе, в частности, говорится, что они считают недопустимым: уничтожение зелёных зон и деревьев без реальной правовой оценки и ответственности;

сведение общественных обсуждений к формальной процедуре, не влияющей на принимаемые решения;

игнорирование мнения жителей при изменении Генерального плана и Правил землепользования и застройки;

распределение бюджетных средств в пользу проектов, не отвечающих интересам большинства жителей;

размещение вредных производств в непосредственной близости к жилой застройке, без проведения оценки воздействия на окружающую среду;

систематическое повреждение и уничтожение деревьев под видом благоустройства и ремонта.

