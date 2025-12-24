Калининградские чиновники отказались пустить автобус к ярмарке на Портовой, горожане жалуются в прокуратуру

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградские чиновники отказали жителям в просьбе пустить автобусы к ярмарке на Портовой, горожане обратились в прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом «Клопс» рассказал представитель инициативной группы, помощник депутата регионального Законодательного собрания Владимир Бладыко.

По его словам, несмотря на то, что в поддержку инициативы собрано порядка трёх тысяч подписей, чиновники упорно не хотят прислушиваться к просьбам граждан. Власти Калининграда объяснили, почему невозможно изменить схему одного из муниципальных маршрутов. Как говорится в ответе за подписью первого замглавы горадминистрации Игоря Шлыкова, «в связи со строительством дублёра двухъярусного моста на ул. Портовой и введением одностороннего движения при повороте с ул. Железнодорожной на ул. Портовую, а также отсутствием возможности организации левых поворотов на перекрестке Ленинский пр. — ул. Портовая».

Владимир Бладыко направил заявление прокурору области Максиму Попову с просьбой провести проверку. По его мнению, нарушаются права пожилых людей, в том числе «детей войны», которые не имеют автомобиля.

«Им тяжело идти от ближайшей остановки общественного транспорта до Портовой и обратно с продуктами. По этой улице не ходит ни один автобус. В условиях значительного роста цен ярмарка помогает хоть немного сэкономить, но люди фактически лишены возможности её посещать», — подчеркнул общественник.

Он отметил, что Портовая не перекрыта. «А значит, возможна доставка людей к ярмарке хотя бы маршрутными такси или заказными автобусами в выходные. Общественность готова предложить пять реальных вариантов запуска автобуса, но чиновники не хотят даже слушать», — заключил Владимир Бладыко.