В Калининграде на Московском проспекте в районе мотеля «Балтика» столкнулись четыре автомобиля. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона и очевидцы.

Инцидент произошёл в среду, 7 января, около 14 часов. Мужчина на Škoda Rapid врезался в Toyota Land Cruiser, который, в свою очередь, вырезался в другие автомобили, стоящие перед ним.

У мужчины из Škoda сработали подушки безопасности. На скорой его отвезли в БСМП. В Renault, которая была третьей по счёту, ехала мама с детьми, они не пострадали.