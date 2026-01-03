Шок и растерянность: пассажиры «Ласточки» до Светлогорска заметили лежащего без движения человека на станции (фото)

ВКонтакте

Пассажиры утренней электрички «Ласточка», следующей из Калининграда в Светлогорск, стали свидетелями тревожной сцены. В субботу, 3 января, на малолюдной станции Берёзовая, где поезд делает короткую остановку, люди заметили на платформе лежащего человека, рассказали «Клопс» очевидцы.

«Когда двери открылись, все сначала подумали, что какие-то вещи лежат, но кто-то руку разглядел, — говорит жительница Калининграда Ольга. — Атмосфера сразу изменилась — все замолкли, но на помощь не бросились».

Берёзовая — небольшая промежуточная станция, на которой редко кто выходит. Вокзала там нет.

«Мы ехали спокойно, музыка в наушниках, у кого-то кофе, у кого-то дети на коленях. А тут двери открылись — и будто мир застыл. Люди растерялись, — говорит студент Алексей. — Кто-то достал телефон, кто-то сказал: «Не смотрите». Но было поздно — все уже видели».

Несмотря на шок, не все уверены, что на платформе действительно находился погибший. «Может, просто стало плохо, а может, показалось, — говорит очередная пассажирка. — Поезд ведь стоит всего минуту, никто не успел подойти».

После короткой остановки «Ласточка» отправилась дальше. Очевидцы сообщили, что персонала на станции не было, и помощь вызвать было не к кому, а телефоны у многих не ловили.

Информация о происшествии передана сотрудникам СК. Официальных комментариев, что именно произошло на станции Берёзовая, пока нет.