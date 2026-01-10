В калининградском Храброво из-за плохой погоды в Москве задержаны и отменены 33 рейса

ВКонтакте

В калининградском Храброво задерживаются 29 рейсов на прилёт и вылет, четыре отменены. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте аэропорта в субботу, 10 января.

В пресс-службе Храброво подчеркнули, что изменения в расписании связаны с плохой погодой в Москве и Московской области.

«Неблагоприятные погодные условия в Московском регионе привели к изменениям в расписании движения в аэропорту Храброво, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — говорится в сообщении.

По данным он-айн-табло, некоторые рейсы задерживаются с пятницы, 9 января. Прибытие ряда утренних рейсов отложено почти на девять часов.