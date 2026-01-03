Снег не убран по всему региону: жители требуют оперативной уборки улиц и дворов в Калининграде и в области (фото)

ВКонтакте

Ссылка В Калининградской области продолжается снегопад, жители жалуются на задержки с уборкой снега, завалы на тротуарах и дворах, а также на проблемы с вывозом мусора. В телеграм-канале «Клопс» читатели прислали свидетельства из разных районов, которые иллюстрируют масштаб проблемы и необходимость действий со стороны коммунальщиков и властей в субботу, 3 января. По общему наблюдению, очищены только центральные магистрали Калининграда. Речь идёт лишь об автомобильных дорогах. Пешком прогуляться не представляется возможным почти нигде. По словам жителей, снег лежит на тротуарах и дворах, дороги заметены, парковки заполнены снегом, что затрудняет передвижение пешеходов и движения автомобилей. Не менее печальная картина на остановках для общественного транспорта. Люди, выходя из автобусов, прыгают в снежные горки. Другая проблема – пешеходные переходы. Снег сметается на край дороги, откуда и начинают своё движение люди.

Среди адресов звучат как крупные, так и мелкие улицы: Черняховского, Куйбышева, проспект Калинина, проспект Мира, Вернадского, Родителева и другие. Под снежными завалами находятся и туристические места, например, остров Канта. «Вот собираемся поехать с ребёнком на Канта погулять. Думаю, что брать санки или коляску», — написала калининградка. Читатели ей рекомендуют брать снегоступы или же ждать февраля. «Во дворах на Куйбышева — жесть: дороги не чищены, тротуары-тропки протоптанные, всё в ледяных глыбах», — пишет читательница Виолетта Николаевна. «Проспект Калинина, сплошной лëд на тротуаре и замëрзшие глыбы! Идти невозможно», — также сообщает Ольга. «На Интернациональной просто ужас возле дома всё расшатано и накатано так, что пройти невозможно — ноги в разные стороны разъезжаются, есть те, кто передвигается на коляске инвалидной, так вообще проехать просто невозможно», — пишет читатель Татьяна. Впрочем, жители улицы Карташева похвастались своей ситуацией. Там почищена и дорога, и тротуар. Улицу недавно отремонтировали, и теперь там может заезжать коммунальная техника. Впрочем, бобкеты видят и на других улицах, однако техника зачем-то укатывает снег, вместо того, чтобы очищать тропинки.

Фото читателя

Из-за снегопадов жители столкнулись с другой сложностью: коммунальщики не вывозят мусор. «Скоро вход в подъезд заблокируют. Наши соседи по Батальной несут как к себе домой! Не подскажете, мусор когда будут вывозить? Так уже три дня, позвонила на горячую линию вчера, обещали забрать, но и сегодня всё на месте», — пишет Мария. Тревожный сигнал пришёл и с улицы Ульяны Громовой, 77-79. «С прошлого года не вывозился. Мусоропроводы забиты. Дворников нет. Дорога не чистится. Сказали в ЕССО, что к нам не может заехать мусоровоз. Застревает», — пишет читатель Ольга.

Фото читателей

В городах области ситуация ещё хлеще. В Храброво житель еле выбрался со стоянки. Жалобы идут, в том числе и с курортных муниципалитетов на побережье. В Пионерском сложно выехать даже со двора. Есть сообщения, что люди застревают в снежной каше, хотя машина ездила и посыпала улицы. В соседнем Светлогорске аналогичная ситуация. Многие приехали погулять на выходные, но вынуждены месить кашу и прыгать по опасным переходам.