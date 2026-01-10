Волейболистки калининградского «Локомотива» в 2026 году впервые проиграли в Суперлиге

ВКонтакте

Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили столичному «Динамо» и упустили 4 строчку в Суперлиге. Встреча в подмосковном Одинцово в субботу, 10 января, закончилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент «Клопс».

Первая партия стала самой упорной. В игре на нервах удачливее оказались хозяйки — «Динамо» вырвало победу 28:26 после равной борьбы. «Локомотив» ответил во второй партии, удачнее проявив себя в концовке. Паузы Андрея Воронкова пришлись вовремя, калининградки смогли оторваться и взяли сет — 25:20, сравняв счёт по партиям. В третьем игровом отрезке снова активнее были москвички, они и одержали победу (25:21). Четвёртый сет стал решающим. Наши девушки старались, почти всё время догоняли, в концовке отыграли три матчбола, но, увы, уступили 25:19, а с ним и в матче.

«Игра была неровной как с одной, так и с другой стороны. Динамо смогло перестроиться в каких-то моментах, а у нас, наверное, этого и не хватило, чтобы навязать игру и победить», — дал экспресс-комментарий после встречи старший тренер «Локо» Фёдор Кузин.

Успех позволил столичному «Динамо» сместить «Локомотив» с 4-й строчки в турнирной таблице Суперлиги. Действующие чемпионки России из Калининграда по итогам тура могут опуститься и ниже: если «Ленинградка» выиграет свой поединок.

Следующий тур станет как раз очным для клубов на берегу Балтики. Матч состоится в Калининграде 17 января.