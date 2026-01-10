В Калининграде автомобилист случайно наехал на свою трёхлетнюю дочь, выбежавшую под колёса

ВКонтакте

В Калининграде автомобилист случайно сбил свою трёхлетнюю дочь. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Несчастный случай произошёл 10 января около 16:00 в одном из СНТ Калининграда в районе ул. Горького. Мужчина отъезжал от дома, когда его жена выпустила на улицу трёхлетнюю дочь. Девочка кинулась к машине, когда водитель сдавал назад. Он не заметил ребёнка и наехал на него. Малышку из-под автомобиля вытащили родители и занесли в дом, они вызвали скорую. Девочка получила травмы живота и грудной клетки, с подозрением на переломы рёбер её увезли в Детскую областную больницу. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, также выезжали спасатели МЧС. Выясняются все обстоятельства происшествия.