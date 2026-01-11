12:40

Стало известно, когда и где похоронят экс-главу Калининграда Евгения Любивого

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Прощание с бывшим главой Калининграда Евгением Любивым пройдёт 12 января в Москве. Об этом «Клопс» сообщили в городском совете депутатов.

Церемония прощания начнётся в 12:00 в Городской клинической больнице № 20 имени А. К. Ерамишанцева по адресу: Москва, улица Ленская, дом 15, корпус 18.

Отпевание состоится в 13:30 в храме Дмитрия Донского на улице Полярной, 34.

Похороны запланированы на 15:00 — Евгения Любивого захоронят на Перовском кладбище.

51-летний экс-глава Калининграда и главный врач БСМП скончался на этой неделе в Курганской области.  В Следственном комитете прокомментировали смерть Любивого.

