Стало известно, когда и где похоронят экс-главу Калининграда Евгения Любивого

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Прощание с бывшим главой Калининграда Евгением Любивым пройдёт 12 января в Москве. Об этом «Клопс» сообщили в городском совете депутатов.

Церемония прощания начнётся в 12:00 в Городской клинической больнице № 20 имени А. К. Ерамишанцева по адресу: Москва, улица Ленская, дом 15, корпус 18.

Отпевание состоится в 13:30 в храме Дмитрия Донского на улице Полярной, 34.

Похороны запланированы на 15:00 — Евгения Любивого захоронят на Перовском кладбище.