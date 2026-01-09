В Калининграде сотрудники МЧС спасли 50 котов и одну собаку во время пожара

ВКонтакте

В Калининграде сотрудники МЧС спасли 50 котов во время пожара на улицы Ангарской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в четверг, 8 января. В частном одноэтажном доме довоенной постройки на печи горела ветошь. В результате возгорания пострадало потолочное перекрытие. Прибывшие на место пожарные спасли из здания 50 котов и 1 собаку и ликвидировали возгорание. Причину пожара устанавливают сотрудники органов дознания МЧС России. На месте работали 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.