«Пьяный думал, что герой, только ров поймал с водой»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Нашим клумбам спасу нет

От вандалов разных лет —

Без цветочков не горюй,

Хоть рассады наворуй!

Чтоб дорогу проложить

И жуков не погубить,

Будет операция —

Передислокация!

Пьяный думал, что герой,

Только ров поймал с водой.

Был водитель тот без прав,

На законы наплевав!

От гигантского клеща

Парень смылся, трепеща,

Жаль, такие чудеса

Он себе придумал сам!

Вышло горестей немало

От забитого канала,

А виновны до поры,

Разумеется, бобры!

Спели вам для красоты,

Как воруются цветы,

Как боятся мужики

И спасаются жуки,

Как купаются машины,

Строят как бобры плотины

Новостей забавный ряд

Про родной Калининград!