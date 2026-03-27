20:00

«Пьяный думал, что герой, только ров поймал с водой»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

  1. Калининград
Авторы: ,
«Пьяный думал, что герой, только ров поймал с водой»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео) - Новости Калининграда

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Все эпизоды
Выпуск №82
27 марта 2026

Куплеты на события_недели_23-29.03.2026

0:00
0:00

Нашим клумбам спасу нет
От вандалов разных лет
Без цветочков не горюй,
Хоть рассады наворуй!

Чтоб дорогу проложить
И жуков не погубить,
Будет операция —
Передислокация!

Пьяный думал, что герой,
Только ров поймал с водой.
Был водитель тот без прав,
На законы наплевав!

От гигантского клеща
Парень смылся, трепеща,
Жаль, такие чудеса
Он себе придумал сам!

Вышло горестей немало
От забитого канала,
А виновны до поры,
Разумеется, бобры!

Спели вам для красоты,
Как воруются цветы,
Как боятся мужики
И спасаются жуки,
Как купаются машины,
Строят как бобры плотины
Новостей забавный ряд
Про родной Калининград!

Кромешная тьма в Пионерском, повреждение теплотрассы строителями и ямы на дорогах в Калининграде — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
Свежие новости по теме
«Пьяный думал, что герой, только ров поймал с водой»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
20:00
«Пионерский в суете — много улиц в темноте»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
20 марта 2026
20:00
«У клещей дела в порядке, счёт на псинах — на десятки!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
13 марта 2026
20:00
«Вот те раз, опять сюрприз — снова стало много крыс»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
06 марта 2026
20:05
«На учёбу поспеши, ведь тебя там встретят вши»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
27 февраля 2026
20:00
Все новости по теме
230
Происшествия Флора и фауна Дороги