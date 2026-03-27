«Пьяный думал, что герой, только ров поймал с водой»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Нашим клумбам спасу нет
От вандалов разных лет —
Без цветочков не горюй,
Хоть рассады наворуй!
Чтоб дорогу проложить
И жуков не погубить,
Будет операция —
Передислокация!
Пьяный думал, что герой,
Только ров поймал с водой.
Был водитель тот без прав,
На законы наплевав!
От гигантского клеща
Парень смылся, трепеща,
Жаль, такие чудеса
Он себе придумал сам!
Вышло горестей немало
От забитого канала,
А виновны до поры,
Разумеется, бобры!
Спели вам для красоты,
Как воруются цветы,
Как боятся мужики
И спасаются жуки,
Как купаются машины,
Строят как бобры плотины
Новостей забавный ряд
Про родной Калининград!
Кромешная тьма в Пионерском, повреждение теплотрассы строителями и ямы на дорогах в Калининграде — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.