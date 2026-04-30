«Грубо делают дорогу, корни рубят понемногу»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Грубо делают дорогу, корни рубят понемногу»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Выпуск №87
30 апреля 2026

Куплеты на события недели 27.04-03.05.2026

Грубо делают дорогу,
Корни рубят понемногу.
Дунул ветер — и скандал:
Каждый день лесоповал!

Пляшет бабка, пляшет дед,
Долго ждать полсотни лет,
Да зато теперь своё
Социальное жильё!

Каждый наш миллиардер —
Для народа всем пример.
Только нету в том секрета —
Деньги льются из бюджета!

Логотип закрыл окно?
Пассажирам всё равно!
Разберём дорогу, друг,
Хоть на запах, хоть на звук!

Ну а в Немане закон
Накрутили на пилон!
Взяли в штат исподтишка
Бывшего силовика!

Спели вам не по-китайски
Про автобус разгильдяйский,
Про упавшие стволы
И госслужбы кандалы,
Про субсидий целый воз,
Про жилищный про склероз:
Новостей таких расклад —
Всё, чем жил Калининград!

Абонементы на платные муниципальные парковки, подешевевшие огурцы и буйный лебедь — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Музыкальный дайджест калининградских новостей
