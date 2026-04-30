«Грубо делают дорогу, корни рубят понемногу»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Грубо делают дорогу,

Корни рубят понемногу.

Дунул ветер — и скандал:

Каждый день лесоповал!



Пляшет бабка, пляшет дед,

Долго ждать полсотни лет,

Да зато теперь своё

Социальное жильё!

Каждый наш миллиардер —

Для народа всем пример.

Только нету в том секрета —

Деньги льются из бюджета!

Логотип закрыл окно?

Пассажирам всё равно!

Разберём дорогу, друг,

Хоть на запах, хоть на звук!

Ну а в Немане закон

Накрутили на пилон!

Взяли в штат исподтишка

Бывшего силовика!



Спели вам не по-китайски

Про автобус разгильдяйский,

Про упавшие стволы

И госслужбы кандалы,

Про субсидий целый воз,

Про жилищный про склероз:

Новостей таких расклад —

Всё, чем жил Калининград!