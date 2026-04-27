В Немане прокуратура добилась штрафа за незаконное устройство на работу бывшего полицейского

В Калининградской области в Неманском районе бывший полицейский устроился на работу в муниципальное учреждение в нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает областная прокуратура.
Как установили в надзорном ведомстве, муниципальное казенное учреждение «Неманская служба заказчика» заключило трудовой договор с бывшим сотрудником полиции. «В нарушение требований закона, учреждение не уведомило о трудоустройстве данного работника его прежнего работодателя», — отметили в прокуратуре.
За незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего полагается штраф в 20 тысяч рублей. Суд по иску прокуратуры признал должностное лицо «Неманской службы заказчика» виновным по ст. 19.29 КоАП РФ.
В 2025 году ущерб государству от коррупционных преступлений в Калининградской области составил 177 млн рублей — это в пять раз больше, чем в 2024-м.