«Где моя магнолия, заблудилась что ли я?»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Водоём нашли с трудом:
Пруд мелеет с каждым днём!
И на Нижнем рыбаки
Помирают от тоски.
От холодных батарей
Защитит народ апрель,
Нам пока продляет он
Отопительный сезон!
Эх раз, ещё раз,
Гол за гол и глаз за глаз!
За ошибку за свою
Отлупил спортсмен судью!
Где моя магнолия,
Заблудилась что ли я?
Обкорнали невпопад,
Вот тебе и город-сад!
Чтоб Советск расширить смог
Туристический поток,
Власть решением своим
Там внедрит ночной режим!
Спели вам мы без тоски,
Как страдают рыбаки,
Как дают ещё тепло,
И Советску повезло,
Как судью избил спортсмен
И магнолий перемен.
Вот такой недели взгляд —
Это наш Калининград!
