«Где моя магнолия, заблудилась что ли я?»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Водоём нашли с трудом:

Пруд мелеет с каждым днём!

И на Нижнем рыбаки

Помирают от тоски.

От холодных батарей

Защитит народ апрель,

Нам пока продляет он

Отопительный сезон!

Эх раз, ещё раз,

Гол за гол и глаз за глаз!

За ошибку за свою

Отлупил спортсмен судью!

Где моя магнолия,

Заблудилась что ли я?

Обкорнали невпопад,

Вот тебе и город-сад!

Чтоб Советск расширить смог

Туристический поток,

Власть решением своим

Там внедрит ночной режим!

Спели вам мы без тоски,

Как страдают рыбаки,

Как дают ещё тепло,

И Советску повезло,

Как судью избил спортсмен

И магнолий перемен.

Вот такой недели взгляд —

Это наш Калининград!