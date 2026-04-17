«Где моя магнолия, заблудилась что ли я?»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Где моя магнолия, заблудилась что ли я?»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Выпуск №85
17 апреля 2026

Куплеты на события недели 13-19.04.2026

Водоём нашли с трудом:
Пруд мелеет с каждым днём!
И на Нижнем рыбаки
Помирают от тоски.

От холодных батарей
Защитит народ апрель,
Нам пока продляет он
Отопительный сезон!

Эх раз, ещё раз,
Гол за гол и глаз за глаз!
За ошибку за свою
Отлупил спортсмен судью!

Где моя магнолия,
Заблудилась что ли я?
Обкорнали невпопад,
Вот тебе и город-сад!

Чтоб Советск расширить смог
Туристический поток,
Власть решением своим
Там внедрит ночной режим!

Спели вам мы без тоски,
Как страдают рыбаки,
Как дают ещё тепло,
И Советску повезло,
Как судью избил спортсмен
И магнолий перемен.
Вот такой недели взгляд —
Это наш Калининград! 

Буйство стихии в Калининграде, едкие выбросы от котельной и плата за вход в Виштынецкий национальный парк — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

