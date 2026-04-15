16:00

Показалось дно и залежи ила: в Калининграде сильно обмелело Нижнее озеро (фото)

  1. Калининград
Автор:
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В Калининграде заметно обмелело Нижнее озеро. Фотокорреспондент «Клопс» прошёлся вдоль водоёма и заснял это необычное явление в среду, 15 апреля. 

Кое-где видны отмели и по центру пруда. Бросается в глаза, сколько мусора в озере и на его берегах.

В пресс-службе администрации всем обеспокоенным отвечают, что на водоёме выполнялась плановая проверка гидротехнических сооружений. Для этого необходимо было понизить уровень в пруду. «После дождей уровень воды восстановится» — заверили в мэрии.

4 489
Экология Городская среда