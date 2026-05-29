«Подытожил горсовет: самокатам — красный свет»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Подытожил горсовет:

Самокатам — красный свет,

Да при том настал сезон

Не срезать под ноль газон!

Если хочешь в туалет,

А его в округе нет,

Ресторан, кафе, отель —

Ты туда свой путь нацель!

А у нас в квартире газ

Отключили в третий раз,

Проверяющим теперь

Открываем сразу дверь!

Спортплощадка для трущобы

Вызывает чувство злобы,

И дорожку беговую

Рвут вандалы подчистую.

Не доела воробья

Кошка серая моя,

До утра пришлось отцу

Свежих мух ловить птенцу!

Спели вам мы в самый цвет,

Про свободный про клозет,

Про спасенье воробья,

Что газон косить нельзя,

Чтобы газ не отключать,

Спортплощадку не ломать —

Вот такой недели взгляд

На родной Калининград!