«Подытожил горсовет: самокатам — красный свет»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Подытожил горсовет:
Самокатам — красный свет,
Да при том настал сезон
Не срезать под ноль газон!
Если хочешь в туалет,
А его в округе нет,
Ресторан, кафе, отель —
Ты туда свой путь нацель!
А у нас в квартире газ
Отключили в третий раз,
Проверяющим теперь
Открываем сразу дверь!
Спортплощадка для трущобы
Вызывает чувство злобы,
И дорожку беговую
Рвут вандалы подчистую.
Не доела воробья
Кошка серая моя,
До утра пришлось отцу
Свежих мух ловить птенцу!
Спели вам мы в самый цвет,
Про свободный про клозет,
Про спасенье воробья,
Что газон косить нельзя,
Чтобы газ не отключать,
Спортплощадку не ломать —
Вот такой недели взгляд
На родной Калининград!
Стаи крыс в центре Калининграда, штрафы за езду с непристёгнутым ремнём безопасности и забор поперёк пешеходного перехода — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.