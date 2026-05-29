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«Подытожил горсовет: самокатам — красный свет»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

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«Подытожил горсовет: самокатам — красный свет»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

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Выпуск №91
29 мая 2026

Куплеты на события недели 25-31.05.2026

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Подытожил горсовет:
Самокатам — красный свет,
Да при том настал сезон
Не срезать под ноль газон!

Если хочешь в туалет,
А его в округе нет,
Ресторан, кафе, отель —
Ты туда свой путь нацель!

А у нас в квартире газ
Отключили в третий раз,
Проверяющим теперь
Открываем сразу дверь!

Спортплощадка для трущобы
Вызывает чувство злобы,
И дорожку беговую
Рвут вандалы подчистую.  

Не доела воробья
Кошка серая моя,
До утра пришлось отцу
Свежих мух ловить птенцу!

Спели вам мы в самый цвет,
Про свободный про клозет,
Про спасенье воробья,
Что газон косить нельзя,
Чтобы газ не отключать,
Спортплощадку не ломать —
Вот такой недели взгляд
На родной Калининград!

Стаи крыс в центре Калининграда, штрафы за езду с непристёгнутым ремнём безопасности и забор поперёк пешеходного перехода — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
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