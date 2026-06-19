20:02

«Как у нашего вокзала очень ива помешала»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

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«Как у нашего вокзала очень ива помешала»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео) - Новости Калининграда

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

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Выпуск №94
19 июня 2026

Куплеты на события недели 15-21.06.2026

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Сохранить брусчатку нам
Обещали тут и там.
Только дальше этих слов
Не видать её следов!

В электричке самокат
Заряжать не разрешат:
В батарее вдруг пожар?
Не поездка, а кошмар!

Как у нашего вокзала
Очень ива помешала,
Неужели есть резон
Закатать её в бетон?

Мы гонять на квадроцикле
По песочку уж привыкли,
Нам законы не указ,
Пронесёт и в этот раз!

Клещ на море не скучает:
Отдыхающих встречает,
Ты минуты через три
Всё по новой осмотри!

Спели вам мы по порядку,
Как сожрали всю брусчатку,
Про запреты самокату
И для дерева расплату,
Про клещей на квадроцикле,
Что на пляжах всех настигли,
Вот такой недели взгляд —
Вот чем жил Калининград!

Потоп на Северном вокзале, норовирус в детском лагере отдыха и черви в печени трески — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
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