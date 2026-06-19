«Как у нашего вокзала очень ива помешала»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Сохранить брусчатку нам

Обещали тут и там.

Только дальше этих слов

Не видать её следов!



В электричке самокат

Заряжать не разрешат:

В батарее вдруг пожар?

Не поездка, а кошмар!



Как у нашего вокзала

Очень ива помешала,

Неужели есть резон

Закатать её в бетон?



Мы гонять на квадроцикле

По песочку уж привыкли,

Нам законы не указ,

Пронесёт и в этот раз!



Клещ на море не скучает:

Отдыхающих встречает,

Ты минуты через три

Всё по новой осмотри!



Спели вам мы по порядку,

Как сожрали всю брусчатку,

Про запреты самокату

И для дерева расплату,

Про клещей на квадроцикле,

Что на пляжах всех настигли,

Вот такой недели взгляд —

Вот чем жил Калининград!