«Как у нашего вокзала очень ива помешала»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Сохранить брусчатку нам
Обещали тут и там.
Только дальше этих слов
Не видать её следов!
В электричке самокат
Заряжать не разрешат:
В батарее вдруг пожар?
Не поездка, а кошмар!
Как у нашего вокзала
Очень ива помешала,
Неужели есть резон
Закатать её в бетон?
Мы гонять на квадроцикле
По песочку уж привыкли,
Нам законы не указ,
Пронесёт и в этот раз!
Клещ на море не скучает:
Отдыхающих встречает,
Ты минуты через три
Всё по новой осмотри!
Спели вам мы по порядку,
Как сожрали всю брусчатку,
Про запреты самокату
И для дерева расплату,
Про клещей на квадроцикле,
Что на пляжах всех настигли,
Вот такой недели взгляд —
Вот чем жил Калининград!
Потоп на Северном вокзале, норовирус в детском лагере отдыха и черви в печени трески — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.