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«Прилетел к нам хулиган — скандинавский ураган»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

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«Прилетел к нам хулиган — скандинавский ураган»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Прилетел к нам хулиган —
Скандинавский ураган,
Разгромил нам весь пейзаж —
В Светлогорске смыло пляж!

На Гвардейском — бастион,
Стал бассейном сразу он,
Только вот одна беда —
Там фекальная вода!

Завершила цикл природа
Мукомольного завода,
Где с мансардой дом встречал —
Нынче груды кирпича.

По Преголе — хвост трубой —
Мчался блогер молодой,
Газ на максимум втопил,
Чуть детей не утопил.

Провалился потолок —
Штукатурку съел грибок,
Без ремонта лет полста,
Дом немножко подустал!

Спели вам мы напролом,
Как снесли старинный дом,
Как резвился ветерок
И фекальных вод поток,
Про шального москвича
И усталость кирпича.
Вот такой недели взгляд —
Чем дышал Калининград!

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Выпуск №98
10 июля 2026

Куплеты на события недели 06-12.07.2026

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Бензиновый кризис, нашествие туристов на Балтийской косе и новые штрафы за остановку в неположенном месте — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
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