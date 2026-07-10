«Прилетел к нам хулиган — скандинавский ураган»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Прилетел к нам хулиган —

Скандинавский ураган,

Разгромил нам весь пейзаж —

В Светлогорске смыло пляж!



На Гвардейском — бастион,

Стал бассейном сразу он,

Только вот одна беда —

Там фекальная вода!

Завершила цикл природа

Мукомольного завода,

Где с мансардой дом встречал —

Нынче груды кирпича.



По Преголе — хвост трубой —

Мчался блогер молодой,

Газ на максимум втопил,

Чуть детей не утопил.



Провалился потолок —

Штукатурку съел грибок,

Без ремонта лет полста,

Дом немножко подустал!



Спели вам мы напролом,

Как снесли старинный дом,

Как резвился ветерок

И фекальных вод поток,

Про шального москвича

И усталость кирпича.

Вот такой недели взгляд —

Чем дышал Калининград!