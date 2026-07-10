«Прилетел к нам хулиган — скандинавский ураган»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Прилетел к нам хулиган —
Скандинавский ураган,
Разгромил нам весь пейзаж —
В Светлогорске смыло пляж!
На Гвардейском — бастион,
Стал бассейном сразу он,
Только вот одна беда —
Там фекальная вода!
Завершила цикл природа
Мукомольного завода,
Где с мансардой дом встречал —
Нынче груды кирпича.
По Преголе — хвост трубой —
Мчался блогер молодой,
Газ на максимум втопил,
Чуть детей не утопил.
Провалился потолок —
Штукатурку съел грибок,
Без ремонта лет полста,
Дом немножко подустал!
Спели вам мы напролом,
Как снесли старинный дом,
Как резвился ветерок
И фекальных вод поток,
Про шального москвича
И усталость кирпича.
Вот такой недели взгляд —
Чем дышал Калининград!
Бензиновый кризис, нашествие туристов на Балтийской косе и новые штрафы за остановку в неположенном месте — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.