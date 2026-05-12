Дима Билан

2 октября
пятница
19:00
ДС «Янтарный»

Дима Билан представляет яркое шоу с историей «Я просто люблю тебя»!

Зрителей ждёт новое шоу артиста: ультрасовременные световые, визуальные решения и технологии, эффектная сценография и хореография, мощный живой звук, и, конечно, любимые хиты артиста, ставшие символами целых поколений.

Каждое выступление Димы Билана — это откровение, в котором музыка превращается в искренний разговор со зрителем, это шаг вперёд, вызов самому себе и стремление удивлять. Артист вновь подарит публике всё, за что его любят миллионы: свой неповторимый голос, энергию, эмоциональную глубину и способность создавать атмосферу, где каждый чувствует сопричастность к происходящему на сцене.

Дима Билан — Заслуженный артист Российской Федерации, певец, композитор, актёр и филантроп. Один из самых ярких представителей российской сцены, обладатель множества национальных и международных наград, лидер ротаций и музыкальных чартов. Он единственный победитель конкурса «Евровидение» от России, чьё имя стало символом целой эпохи в отечественной поп-культуре.

За более чем двадцатилетнюю карьеру Билан сумел создать собственный музыкальный мир, где искренность и артистизм неизменно сочетаются с высоким профессионализмом и смелыми творческими экспериментами.

«Невозможное возможно» и «Я твой номер один»: Дима Билан привезёт в Калининград новое музыкальное шоу

